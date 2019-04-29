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Московский листок

Пик Хан-Тенгри был отдан Назарбаевым и Токаевым КНР ещё в 1997-м

Опубликовано 29.04.2019 в разделе комментариев 0

казахстан неофеодализм кнр
Пик Хан-Тенгри был отдан Назарбаевым и Токаевым КНР ещё в 1997-м

Назарбаев отдал значительные территории Казахстана Китаю с 1997 года вместе со священным для всего казахского народа, а также братского киргизского народа, пиком Хан-Тенгри. В этом ему активно помогал тогдашний министр иностранных дел Касым-Жомарт Токаев. 

Отдали без какого-либо обсуждения. Единственным, кто тогда выступил тогда против передачи Китаю исконных казахских земель, был депутат Мажилиса коммунист Валерьян Землянов. Все остальные депутаты, чиновники и общественные деятели промолчали… как и придворные национал-патриоты. 

Общая площадь переданных казахских земель Назарбаевым Китаю засекречена правительством Казахстана. По официальным данным, в период с 1997 по 2003 гг., Назарбаев передал Китаю 407 км². А по неофициальным данным, с пиком Хан-Тенгри, с Джунгарским Алатау и озером Казанколь, с землями Чаган-Обо и Джунгарского прохода, с горой Кату, Казахстан отдал Китаю не менее 100 000 км². 

Договор 1997 года строго засекречен и оригинал даже изъяли из личного сейфа Касым-Жомарта Токаева, передав его на хранение в Акорду. Естественно, что Назарбаев не заинтересован в обнародовании этой преступной сделки за спиной народа. Он хочет сохранить подробности и масштаб этой операции по отсечению части территории Казахстана в секрете, чтобы новые поколения забыли об этом. 

Оба подельника данного преступления против народа Казахстана покрывают друг друга и поэтому Елбасы двигает своего преданного нукера, а попросту марионетку на пост президента, чтобы, как и в случае передачи казахстанских территорий Китаю, оболванил народ и обеспечил мягкий и незаметный переход к ханскому правлению! 

Естественно, что придворные националисты молчат и не скажут об этом. Но об этом должны говорить мы! Касым-Жомарт Токаев совершил преступление против казахстанского народа, передав исконные территории страны Китаю и уничтожив укреплённые районы, построенные во время советской власти.

От редакции: Буржуазным диктаторам вообще свойственно отношение к управляемому ими как к личной собственности. Путин вот спокойно же передал остров Тарабаров на Амуре всё тому же Китаю в 2004-м - никого не спрашивая, росчерком пера. Надо полагать, такой наглости ему в 2002-м году никто бы не простил, но укрепившись в кресле президента, он почувствовал себя хозяином земли русской и в праве дарить её "партнерам". Теперь же эта "дружба" крепчает ещё и нефтепроводами и газопроводом "Сила Сибири" - всё в том же направлении.

Россия (как и Казахстан, как и прочие республики-осколки СССР в руках проходимцев-буржуев) выступает донором, пирогом, от которого силовигархия во главе с Путиным постоянно отрезает что-то и дарит соседям, вот и Назарбаев соображает так же - моё! Елбасы - это не должность, это звание, это неофеодальный трон, на котором он остаётся поныне, а уж кто там в президентах будет числиться, дело двадцатое, власть и собственность сконцентрирована в руках назарбаевского клана, как и у "питерских", а именно это залог управляемости бесправных нищающих масс. 

Д.Ч.

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