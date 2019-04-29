ЧОП "Рубин" взял на себя роль полиции нравов при Кабаевой?

Настоящий, самый в сырьевой империи мужикастый мужик - не только сам в Геленджик, он ещё и фавориток своих - туда... История про невероятно удачливую спортсменку Алину Кабаеву. Удачливая - это не про спорт. А любовница - потому что ВВП официально холост, в браке "отмучался", детишек пристроил, вот теперь и дачку построил неподалёку от своей.

Так вот, эта вельможная особа, Кабаева владеет "маленькой" такой резиденцией, расположенной на берегу Черного моря в Дивноморском. Можете ниже полюбоваться её статичным видом с дрона. Голубой прямоугольный бассейн (морем, видимо брезгует гимнастка) - это её, надо чтоб телеса купались безопасно, красиво и с видом на море.

Местные жители прекрасно осведомлены, кому принадлежит эта усадьба и почему даже близко там лучше не появляться.

Например, один из местных жителей согласился рассказать про беспредел и террор, который устраивает в Геленджикском районе заслуженная спортсменка и по совместительству новая зазнобушка Владимира Владимировича:

"Туда подъезжают на крутых машинах, все это видят. Рядом и быть не моги, такой беспредел творят охранники её, мордовороты. Могут сразу полицию вызвать, якобы ты нарушил покой VIP-объекта. А могут и не вызывать, они сами с наручниками ходят".

Не так давно в существовании беспредела имел несчастье убедиться турист, который хотел сделать селфи со своей девушкой с использованием квадрокоптера для этих целей в "кабаевской" акватории. Все это происходило невдалеке от оздоровительного комплекса "Стрела" в Дивноморском.

И так уж вышло, что в кадр устройства попала дача Кабаевой. Реакция сторожевых псов фаворитки была незамедлительной. Охранники из ЧОПа "Рубин" тут же попытались изъять отснятый материал, мотивируя это все тем же пресловутым нарушением покоя VIP-объекта (по всей вероятности, в их косных мозгах отсутствует свободное пространство для более разнообразных доводов).

Кстати, именно "рубиновцы" занимаются охраной геленджикских объектов Путина, Гундяева и прочей приближённой к трону братвы. Ну, а раз Кабаева - тоже объект Путина, то тут и не стоит вопрос, кто будет выполнять роль цепных овчарок при ней.

В свою очередь турист отказался отдавать устройство, но был готов удалить отснятый материал. Тогда его оперативно задержали, составив лживый протокол о том, что он якобы сопротивлялся полиции и даже пытался сбежать.

Вся эта история стоила Дмитрию Голованову 10 суток ареста. Вот такие вот у нас важные персоны есть от спорта в России. Ради них могут третировать население всего поселка, составлять фальшивые протоколы, бросать невинных людей в каталажки и лжесвидетельствовать в судах.

Да, видимо, Алина действительно достигла колоссальных успехов и внесла неизмеримый вклад в развитие России, раз её на отдыхе так рьяно охраняют от соотечественников. Так что парню ещё очень повезло, что в кадр попала только дача, если бы удалось заснять саму Кабаеву, его бы, наверное, осудили на пожизненный срок в "Черном Дельфине".

Материалы по теме:

Дворец Хоттабыча достался Кабаевой?

Дворец за миллиард: Путину в отставку?..

Геленджикские помещики Гундяев и другие...

Кабаева со всей думской ответственностью призналась в бездетности

Гибкой Кабаевой надоела Госдума, "кобылица цезаря" соскучилась по просторам