Тратиться на оборону границ РФ силовигархия не хочет: Трубу может охранять и ЧОП

В 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку лидеров по расходам на оборону и оказалась на шестом месте, потратив на вооружения 61,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В 2017 году Россия занимала четвертое место в рейтинге, ее расходы были выше на 3,5%.

С 2009 года военные расходы России выросли на 27%. Эксперты связывают это с масштабной программой модернизации вооружений, начавшейся в 2010 году. С 2016 года Россия начала сокращать траты на оборону, если не считать разовой выплаты задолженности оборонным предприятиям в размере 11,8 миллиарда долларов. Без этой выплаты военные расходы сократились бы на 11%.

На первом месте по военным расходам остаются США (649 миллиардов долларов). Расходы страны за последние 10 лет сократились на 17%, так же, как и у находящейся на седьмом месте Великобритании. Однако в прошлом году Вашингтон увеличил их на 4,6% - впервые за последние семь лет. Эксперты связывают это с новыми программами вооружения при президенте США Дональде Трампе.

Второе место в списке занимает Китай (250 миллиардов долларов), на третьем - Саудовская Аравия (67,6 миллиарда долларов). Индия поднялась с пятого места на четвертое (66,5 миллиарда долларов), Франция стала пятой (63,8 миллиарда долларов). На эту пятерку стран пришлось 60% от глобальных расходов на вооружения.

За последние десять лет США и Великобритания снизили расходы на оборону на 17%, Италия - на 14%, Китай увеличил их на 83%, Турция - на 65%. По сравнению с 2017 годом затраты США на вооружения выросли впервые за шесть лет - на 4,6%.

Глобальные расходы на вооружения в 2018 году выросли в годовом измерении на 2,6% и составили 1822 миллиарда долларов. Это на 5,4% выше, чем в 2009 году, и на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы были минимальными за все послевоенное время.

При этом в октябре прошлого года сообщалось, что секретные и совершенно секретные расходы в проекте бюджета РФ на 2019 год превысили 3 триллиона рублей, что составляет 16,9% всех расходов на следующий год, или 2,9% ВВП.

Эксперты отмечали, что объем засекреченных ассигнований "более чем на порядок" превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах и прямо противоречит закону о государственной тайне, который допускает секретность только для расходов "в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму".

В закрытой части бюджета на 2019 год указаны более 65% расходов на национальную оборону, реализацию международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества, прикладные научные исследования в области национальной обороны. Также полностью засекречены расходы на мобилизационную подготовку экономики и ядерно-оружейный комплекс. Росстат также засекретил данные о расходах на вооружения и научные исследования в обновленном отчете об объемах, структуре и динамике внутреннего валового продукта за 2011-2017 годы. Это 4,7 процента ВВП, или более 4 триллионов рублей.

А в августе 2017 года Россия скрыла от ООН рекордную долю военных расходов - больше половины по итогам 2016 года, когда значительно возросла доля секретных статей бюджета в общем объеме трат.

Однако в том же 2017-м году Владимир Путин, как бы извиняясь за это перед "американскими коллегами" в очень дорого оплаченном силовигархией интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Россия тратит на оборону "слишком много", и в ближайшие годы эти расходы будут сокращены. "Пацан сказал - пацан сделал" - сколько при этом земель Минобороны ушло под коммерческую застройку в той же Москве - наверное, не стоит упоминать. Сколько военных пенсионеров остались без жилья и пенсий - тоже...

"Мы и так тратим (на оборону) достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов", - сказал президент в фильме, показанном на телеканале Showtime (цитата по РИА "Новости").

По его словам, "это для нас и так много". "В этом году основная статья экономии бюджета - как раз за счет сохранения оборонных расходов. Постепенно это вернется к показателям 2,7-2,8% ВВП в ближайшие три года", - добавил Путин.

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