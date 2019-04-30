Декоммунизаторы снова сели в лужу

Россия активно готовится праздновать 9 Мая: уже стыдливо задрапирован фанерками Мавзолей, согласно сложившейся "доброй" путинской традиции. Ещё немножко — и всё будет готово. Но в этом году руководство «Бессмертного полка» (откуда оно взялось? кто его выбирал?) решило продвинуться ещё немножко по пути ползучей декоммунизации, и запретить носить на акции красные советские знамёна и портреты полководцев. Ради некоей «аполитичности» акции.

На сайте «Бессмертного полка» появилось соглашение организаций «Бессмертный полк» и «Бессмертный полк России» о «единых принципах организации и проведения шествия 9 мая», где было сказано:

"7. Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени — красных флагов — и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны. Портрет маршала в руках правнуков — это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов, является попыткой приватизации Бессмертного полка, превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения."

Тут что ни слово, то перл. Приватизация, говорите? А фактический запрет того самого знамени, под которым была одержана Победа — это что, не приватизация? И если у конкретного бойца или командира Красной Армии не осталось прямых потомков — что же, никто теперь не сможет поднять его портрет? Разрешена только "личная память"?

Мне вспомнился услышанный в детстве эпизод из фронтовой биографии моего деда, майора Красной Армии, который был тогда ещё жив. Он с однополчанами попал в окружение, и они с большим трудом и большими потерями вырвались из него. Но при этом сохранили и вынесли на себе все боевые знамёна. Это имело очень большое значение: воинские части были сохранены, и отношение к вышедшим из окружения было самое уважительное, как к героям. Меня это поразило: я наивно полагал, что в век танков и самолётов знамёна на войне не играют уже никакой роли. Это давно, в средние века, они что-то значили. И вдруг выяснилось, что всё совсем не так... Тогда, в младшем школьном возрасте, это было для меня открытием. Но взрослым-то людям известно, что воинская часть, утратившая знамя, подлежала в войну и подлежит сейчас расформированию. У тех, кто воевал за СССР в 1941-1945 годах, боевое знамя было красным. Если оно теперь утрачено, утеряно — то весь «Бессмертный полк» полагается расформировать!

Впрочем, через некоторое время, увидев общественную реакцию, которая была возмущённой, господа декоммунизаторы из «Бессмертного полка» малость охолонули, и поспешили отыграть назад. Опубликованы новые «разъяснения» руководства движения о том, что флага Победы запреты не касаются. А вот портрету царя Николая II рады не будут, он неуместен, так как царь – не участник Великой Отечественной. Не запрещены и портреты полководцев Великой Отечественной, хотя разъяснение касательно них довольно двусмысленное:

«Что касается Сталина, то здесь речь о том, что Сталин тоже участник ВОВ и был Верховным главнокомандующим, поэтому он вполне тоже может идти в этом полку. Но есть определенная часть населения, которая считает, что он недостоин идти, что он породил репрессии, и тд. Поэтому разговоры про портрет Сталина – это всё вопрос относительный. Даже портрет Брежнева, его родные и близкие могут пойти с ним. «Брежнев Леонид Ильич – участник ВОВ, воевал на «Малой земле». Мы это прекрасно знаем». (Из разъяснений одной из сопредседателей движения Елены Цунаевой).

В чём здесь двусмысленность? Что по-прежнему остаётся под вопросом, может ли портреты полководцев, хоть того же Брежнева, Сталина или Жукова, нести любой желающий человек, или же только их «родные и близкие». Таким образом, поле для дальнейшей борьбы за и против декоммунизации «Бессмертного полка» остаётся открытым. Но рассчитывать на иное было наивно. Такая массовая акция неизбежно была, есть и будет широким полем борьбы за декоммунизацию.

В то же время эта маленькая победа тоже ценна. Она показывает, что пока что российские декоммунизаторы не готовы действовать такими же топорными и нахрапистыми методами, как их украинские собратья. На Украине, как известно, решено было принципиально не учитывать мнение местного населения при переименовании городов, областей, улиц, сносе памятников и т.д. В России пока что в области символики публичные атаки декоммунизаторов общественности удаётся раз за разом отбивать: так было с пресловутой мемориальной доской маршала Маннергейма в Ленинграде, с доской Колчака, с переименованием станции метро «Войковская» в Москве и города Тутаев (хотя в последнем случае за это переименование проголосовала даже Государственная Дума). Вот теперь и со знаменем Победы декоммунизаторам пришлось поспешно брать свои слова назад.

Однако надо заметить, что гораздо хуже обстоит дело с декоммунизацией в социальной и экономической областях: главным поражением прошлого года тут была, конечно, пенсионная реформа, по которой каждого будущего пенсионера обобрали в среднем почти на миллион рублей. Заметим, что в этом случае декоммунизаторы, почти как на Украине, наплевали на общественное мнение и поступили по-своему. И заводы и фабрики, построенные в СССР, преспокойно закрывали тысячами (экономическая декоммунизация) и продолжают закрывать.

Вот такой непростой баланс побед и поражений складывается: небольшие победы в символической области (что тоже неплохо) и при этом огромные поражения в области социальных и экономических достижений СССР... Какой отсюда можно сделать вывод? Что пока отпор декоммунизаторам в этих областях, увы, недостаточен. Но ведь рано или поздно этот процесс неизбежно будет остановлен (хотя бы потому, что декоммунизировать станет уже нечего)... Только лучше не дожидаться этого последнего края.