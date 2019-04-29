Батя полковника Захарченко за растрату пяти миллионов сел всего на четыре года

В Мещанском суде огласили приговор Виктору Захарченко, отцу полковника Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в пособничестве в растрате почти 5 млн рублей.

- Признать Виктора Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы и 800 тыс. рублей штраф, — огласила приговор судья.

Также 29 апреля Мещанский суд огласил приговор Владимиру Корьевкину, бывшему председателю правления банка «Московское ипотечное кредитование», который фиктивно устроил Захарченко на работу. Он также проходил по этому делу обвиняемым. Суд назначил ему четыре года и шесть месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 900 тыс. рублей.

Адвокат Калинин заявил, что защита будет обжаловать приговор. Также он добавил, что согласно закону, один день в СИЗо приравнивается к полутора дням в колонии, в связи с этим, по его мнению, обоим осужденным осталось провести в колонии около двух лет.

Виктор Захарченко и Владимир Корьевкин арестованы весной 2017 года. Они обвиняются в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». Следствие утверждало, что Корьевкин фиктивно устроил Захарченко на работу: последний не имеет соответствующего образования и опыта работы, не появлялся на рабочем месте и не выполнял должностных обязанностей, однако зарплату получал. Ущерб был оценён в 5 млн рублей. По неофициальной версии, дела Захарченко-старшего и Захарченко-младшего связаны: таким завуалированным способом через зарплату отцу Корьевкин передавал полковнику взятку.

А вот у сынули "посажённого отца" в перспективе всё куда менее радужно и ясно, хотя и найдены те карманы и несколько более интимные места, куда он рассовывал всё честно нажитое непосильным трудом и борьбой с коррупцией в МВД. В феврале Никулинский районный суд Москвы начал рассматривать иск заместителя генпрокурора Виктора Гриня об обращении в доход государства имущества сожительниц и близких друзей полковника МВД Дмитрия Захарченко и его самого, стоимость которого достигает полмиллиарда рублей. Как видно из материалов следствия, полковник очень легко сходился с женщинами - видимо, профессиональный навык и возбуждающее недалёких дам шуршание денег действовали...

Соответчиками по иску помимо самого Дмитрия Захарченко выступают его гражданские жены Яна Саратовцева и Марина Семынина, а также отчим и подруга последней, пишет "Коммерсант".

Еще одним фигурантом рассматриваемого дела будет Лилия Горшкова, родственница одной близкой подруги экс-офицера МВД Захарченко - Анастасии Пестриковой. Как полагают в надзорном ведомстве, с их помощью обвиняемый в получении взяток Захарченко пытался скрыть свои активы, оцениваемые в 500 миллионов рублей.

У Семыниной Генпрокуратура требует конфисковать 201 облигацию GPB Eurobond Finance PLC на общую сумму 208,8 тысячи долларов, а также 6 миллионов рублей на счете в ВТБ.

У ее отчима, бизнесмена из Ростовской области Алексея Кияницы, следствием обнаружено два объекта недвижимости общей стоимостью 231 миллион рублей в Солнечногорском районе Московской области, а также почти 40 млн рублей, полученные от сдачи помещений в аренду и хранившиеся на счетах в Сбербанке и Промсвязьбанке.

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