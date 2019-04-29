Большинство граждан РФ всё же излечились от "трампнашизма" в украинском издании

Почти треть россиян считает победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодной для России, чем переизбрание Петра Порошенко, тогда как 55% полагают, что имя победителя никакого значения для России не имеет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-Центром".

68% опрошенных заявили, что следили за этой кампанией, в том числе 30% - "очень внимательно" или "довольно внимательно". Больше внимания было у образованной столичной публики: в Москве за выборами внимательно следили 36% респондентов. Как пояснил "Ведомостям" директор "Левада-Центра" Лев Гудков, еще выше интерес был у людей старшего возраста (45%), активно включенных в телеаудиторию.

При этом задачей российской пропаганды было "топить" Порошенко, а Зеленский был непонятен, тогда как сейчас возобладала политика выжидания по отношению к новому главе государства.

Согласно данным системы "Медиалогия", в апреле упоминаемость Зеленского и Порошенко в российских СМИ почти сравнялась, хотя в марте первый упоминался вдвое реже, а в январе - в четыре раза реже второго. При этом позитивные новости о Зеленском заметно превалировали над негативными, в том числе и в связи с одержанным им победой на выборах. Победы же Порошенко не желал практически никто, в том числе и из-за сформированного телевидением образа Порошенко как абсолютного зла.

Политологи отмечают, что среди российских сторонников Зеленского можно выделить две категории: одним он симпатичен лично, в том числе и как представитель шоу-бизнеса, другим - как "победитель дракона" Порошенко, на которого возлагают личную ответственность за кризисные отношения с Украиной.

В российских СМИ образ нового украинского президента еще не сложился, поскольку в официальной реакции России на итоги выборов одновременно присутствуют признаки жесткости, доброжелательности и растерянности. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что будущие российско-украинские отношения всецело зависят от политики нового руководства Украины.

В свою очередь, Зеленский заявил, что готов обсуждать новые условия сосуществования его страны и России, если на ближайшей встрече в нормандском формате Россия продемонстрирует готовность к деэскалации ситуации в Донбассе. Конкретным же подтверждением готовности России к деэскалации должен стать взаимный обмен пленными по формуле "всех на всех". А настоящая нормализация отношений, по его словам, произойдет только после полной деоккупации как Донбасса, так и Крыма.

От редакции: На треть лохтората обращать внимания не стоит, а вот 55% - это уже ближе к нашим силам. Трезвомыслящие, осознающие первичность правящего класса и вторичность его назначенцев - это граждане, с которыми после долгой организационной работы можно делать революцию и свергать весь правящий класс, а не маски его. "Для России" - тоже вопрос не из нашего лексикона, наш вопрос звучит так: "для пролетариата", "для возрождения СССР". И тут - хоть Зеленский, хоть кто, будут играть роль буржуазного национального лидера, благо и пример Путина поблизости. Не совсем понятно, правда, о какой "перезагрузке" Минских соглашений говорят в своих соцсетях президенты? Кстати, наш-то клялся, что с компьютером вообще не общается... Но ничего: есть аудитория, есть и шум. Но в ДНР и ЛНР летают всё те же пули тем временем.

Д.Ч.

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