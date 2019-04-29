Ребровскому из "Нового величия" прописали карательную психиатрию на два с половиной года

Люблинский суд Москвы приговорил к 2,5 годам колонии участника организации "Новое величие" Павла Ребровского, признав виновным в создании экстремистского сообщества. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное дело в отношении подсудимого рассматривалось в особом порядке.

Суд исключил из обвинения осужденного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"), а также назначил Ребровскому один год ограничения свободы и принудительные меры медицинского характера - во время отбытия наказания он будет амбулаторно наблюдаться у психиатра.

Ребровский полностью признал вину, заключил досудебное соглашение со следствием и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В ходе прений сторон прокурор попросила назначить обвиняемому четыре года колонии общего режима. До вступления приговора в законную силу подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме по просьбе прокурора, которая настаивала на закрытии процесса с учетом преступлений, совершенных Ребровским, и обеспечения безопасности всех участников процесса. "Учитывая то, что ранее в отношении судей Дорогомиловского суда Москвы поступали угрозы и им была обеспечена безопасность, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство прокуратуры", - отметила судья, закрывшая процесс от СМИ.

Сам Ребровский в беседе с ТАСС сообщил, что предупреждал всех участников о противозаконной деятельности организации, решение о заключении досудебного соглашения со следствием он принял в связи с тем, что никому из других участников группы не верит. "Я им всем говорил: "Что вы творите, это же самый натуральный экстремизм", - сказал осужденный, комментируя переписку участников в чате "Нового величия" до задержания.

Согласно материалам дела, "Новое величие" - экстремистская организация, созданная вскоре после провала так называемой "революции Мальцева" 5 ноября 2017 года. В материалах дела есть видеозапись, на которой Руслан Костыленков (следствие называет его лидером группировки) заявляет: "Целью организации было восстановление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов, Конституции".

При этом, как отмечает "Новая газета", ключевым свидетелем обвинения является Александр Константинов, который, судя по всему, сам является штатным сотрудником ФСБ. Он участвовал в объединении, арендовал помещение для сообщества, обеспечивал его финансово и даже стал автором "экстремистского" устава организации. По словам адвокатов фигурантов дела, Константинов придумал и само название движения "Новое величие".

По делу "Нового величия" проходят 10 фигурантов, показания против которых дали трое мужчин, не подвергшиеся аресту. Один из них - Александр Константинов - рассказал, что внедрился в организацию по заданию ФСБ, другой - что написал устав организации, собирал деньги и арендовал помещения для встреч. Однако ранее сообщалось, что Константинов занимался тем же, что и второй мужчина.

Изначально, 16 марта 2018 года, Дорогомиловский районный суд Москвы поместил в СИЗО на тот момент 17-летнюю Анну Павликову, 19-летнюю Марию Дубовик, Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова, а Максима Рощина, Павла Ребровского, Сергея Гаврилова и Рустама Рустамова отправили под домашний арест. Дело вызвало широкий резонанс в обществе и СМИ, в результате 16 августа суд переместил Павликову и Дубовик под домашний арест.

Фигурантам дела инкриминируют создание и участие в экстремистском сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Следствие считает, что целью обвиняемых было свержение конституционного строя в России и установление временного правительства. По версии следствия, участники движения хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания организации, в которую они объединились, им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В поддержку Павликовой и Дубовик была организована широкая общественная кампания. "Новая газета" в конце августа 2018 года организовала петицию с требованием освободить из-под ареста этих двух девушек, которые к тому времени находились в СИЗО пять месяцев. В конце августа на сайте Change.org появилась другая петиция с требованием к руководству России полностью прекратить дело "Нового величия". Ее инициатором стал исполнительный директор фонда "За права человека" Лев Пономарев.

10 января сообщалось, что две государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках и программе "Нового величия".

Первую экспертизу проводил Московский исследовательский центр (МИЦ), вторую - Министерство юстиции РФ. "В экспертизе МИЦ говорит, что в представленных документах, листовках, программах никакого экстремизма, насильственного свержения власти не содержится", - рассказал адвокат Дубовик Максим Пашков. К такому же выводу, по его словам, пришла и экспертиза Минюста.

Ранее Мосгорсуд до середины июня продлил меру пресечения членам организации Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову, Руслану Костыленкову (находятся в следственном изоляторе), Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину, Сергею Гаврилову (содержатся под домашним арестом). Никто из них не признал вину.

В марте этого года еще один фигурант дела Рустам Рустамов, полностью признавший свою вину, был приговорен к двум годам колонии условно.

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