Несетевые магазины ждёт удушение "невидимой рукой рынка" и налогами Минфина

Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России» раскритиковали предложение Минфина лишить продавцов, торгующих маркированным товаром, возможности пользоваться специальным налоговым режимом. Об этом 29 апреля сообщает РБК со ссылкой на обращение к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.

Согласно данным «Опоры России», при переходе на новый режим потери прибыли индивидуальных предпринимателей составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота.

Проект поправок в Налоговый кодекс от Минфина был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в марте.

В мае 2018 года распоряжением правительства России утвержден перечень товаров, для которых будет обязательна маркировка в 2019 году. В списке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, обувь и фотокамеры.

Напомним, в январе – марте 2019 года продукты питания в России выросли в цене на 3,1%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. Только в марте цены на продукты в РФ подскочили на 0,6%, тогда как в Европе снизились на 0,2%.

Сильнее всего за январь-март 2019 года в российских магазинах поднялись цены на овощи - 20,8% (в среднем по странам Европейского союза - 3,9%). Фрукты в РФ за I квартал 2019 года подорожали на 4,1% (в среднем по ЕС - на 0,8%), хлебобулочные изделия и крупы - на 2,9% (в ЕС - на 0,9%).

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