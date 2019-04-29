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Московский листок

Несетевые магазины ждёт удушение "невидимой рукой рынка" и налогами Минфина

Опубликовано 29.04.2019 в разделе комментариев 1

кризис торговля минфин сырьеваяимперия
Несетевые магазины ждёт удушение "невидимой рукой рынка" и налогами Минфина

Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России» раскритиковали предложение Минфина лишить продавцов, торгующих маркированным товаром, возможности пользоваться специальным налоговым режимом. Об этом 29 апреля сообщает РБК со ссылкой на обращение к первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову. 

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой. 

Согласно данным «Опоры России», при переходе на новый режим потери прибыли индивидуальных предпринимателей составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота. 

Проект поправок в Налоговый кодекс от Минфина был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в марте. 

В мае 2018 года распоряжением правительства России утвержден перечень товаров, для которых будет обязательна маркировка в 2019 году. В списке — табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, одежда, постельное и кухонное белье, обувь и фотокамеры.

Напомним, в январе – марте 2019 года продукты питания в России выросли в цене на 3,1%, в то время как в среднем по ЕС продовольствие стало дороже на 1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. Только в марте цены на продукты в РФ подскочили на 0,6%, тогда как в Европе снизились на 0,2%.

Сильнее всего за январь-март 2019 года в российских магазинах поднялись цены на овощи - 20,8% (в среднем по странам Европейского союза - 3,9%). Фрукты в РФ за I квартал 2019 года подорожали на 4,1% (в среднем по ЕС - на 0,8%), хлебобулочные изделия и крупы - на 2,9% (в ЕС - на 0,9%). 

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Всего комментариев к статье: 1
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инфляционный коллапс
эюя написал 29.04.2019 20:04
Постоянная и непрерывающаяся инфляция в конце концов неминуемо приводит к коллапсу. Покупательная способность денег будет падать все ниже и ниже, пока наконец не исчезнет совсем. Да, бесконечный процесс обесценения денег можно вообразить. Мы можем представить себе процесс уменьшения покупательной способности без ее исчезновения, а процесс роста цен на товары бесконечным, т.е. не заканчивающимся таким состоянием дел, когда на банкноты нельзя будет приобрести никаких товаров. Такая воображаемая ситуация выразится в том, что даже на розничном рынке сделки будут совершаться с номиналами в миллионы и миллиарды денежных единиц, однако сама денежная система будет функционировать.
Но это воображаемое состояние дел находится за пределами возможного в реальной действительности. В долгосрочном плане деньги, имеющие постоянно падающую ценность, не будут иметь никакого коммерческого применения. Они не смогут использоваться в качестве стандарта отсроченных платежей, поскольку для осуществления любых сделок, при которых товары и услуги не обмениваются на наличные, люди найдут другое средство обмена. В действительности постоянно обесценивающиеся деньги станут бесполезными даже в сделках на наличные. Каждый будет стремиться минимизировать свои остатки наличности, являющиеся источником постоянных потерь. Денежные доходы будут тратиться как можно быстрее, причем при приобретении товаров со стабильной ценностью в обмен на обесценивающиеся деньги будут уплачиваться более высокие цены, чем те, которые сложились бы в данное время при обычных рыночных условиях. Когда публика начинает приобретать ненужные (в принципе или в момент приобретения) товары с целью выйти из позиции держателей банкнот, начинается формирование нового общего средства обмена. Таким образом запускается процесс демонетизации банкнот. Этот процесс будет идти с ускорением ввиду сопровождающих его панических настроений. Страхи, овладевшие публикой, можно будет успокоить один или два раза, может быть, три или четыре, но однажды дело примет необратимый характер и точка невозврата будет пройдена. Когда процесс обесценения пойдет с такой скоростью, что продавцы должны будут нести убытки, даже если они будут делать покупки на вырученные деньги мгновенно или так быстро, как только возможно, положение валюты станет безнадежным.
Во всех странах с быстрой инфляцией наблюдалось одно и то же явление,- темп обесценения национальной валюты превышал темп увеличения ее количества.
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