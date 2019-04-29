Шойгу ожидает наступления игиловцев на советском направлении

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) используют Афганистан как плацдарм, чтобы провести экспансию в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

«Важно отметить, что после разгрома так называемого "Исламского государства" боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Как следствие, растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений, создаются террористические ячейки. Наиболее сложная ситуация складывается в Афганистане»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Министр обороны уточнил, что Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, чтобы сдерживать проникновение боевиков из северных провинций Афганистан. «Прежде всего, это касается оснащения вооружением и военной техникой, обучения кадров и боевой подготовки войск. Только сегодня в торжественной обстановке передали вооруженным силам Киргизии вертолеты Ми-8МТ и боевые машины БРДМ-2М»,— пояснил министр.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что террористические организации перегруппировывают силы и средства и направляют их за пределы Ближнего Востока, а основным центром становится Афганистан. У ФСБ есть опасения, что террористы могут вторгнуться в Центральную Азию.

Кроме того, СМИ сообщали, что боевики ИГ планируют атаки в курортных зонах стран Азии и Африки, взяв за пример организацию терактов на Шри-Ланке.

От редакции: Весело у них, у силовигархов, работает государственная машина! Одна рука не знает, что делает другая? Если у вас такие тревоги в связи с укреплением позиций ИГ и воинствующего исламизма вообще в Афганистане, то какого шайтана вы приглашаете в Москву на переговоры талибов? Вы что, пытаетесь выбрать из двух зол меньшее, тем временем как у вас за спиной талибы с ИГ давно объединяются? Лавров не общается с Шойгу? Секретарь ЦК ОКП Д.Митина подробно писала, чем опасен сейчас для России союз с талибами - а теперь государство делает удивлённое, встревоженое лицо, мол, не на нас ли они наступать собираются, не на экс-советские ли республики, в которых уровень жизни такой, что прыгнешь в объятия и к шахиду? "Дебилы, *лять"...

Д.Ч.

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