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Московский листок

Киев готовится ко Дню Победы: баннер "Галичины" вывесили

Опубликовано 29.04.2019 в разделе комментариев 1

украина вов неонацизм укронацизм евромайдан
Киев готовится ко Дню Победы: баннер "Галичины" вывесили

28 апреля 2019 года в Киеве националисты вывесили баннер в память о нацистской дивизии СС "Галичина" (подразделение известно тем, что было набрано из числа западных украинцев и воевала в составе войск нацистской Германии в период Второй мировой войны). 

О появлении баннера в центре Киева сообщил на своей странице в соцсети директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. "28 апреля 2019 года в честь 76-ой годовщины нацистской дивизии СС "Галиция" в Киеве на Майдане Незалежности активисты вывесили памятный баннер", - написал в соцсети Долинский и прикрепил к посту фото. 

На баннере изображены бойцы военного формирования "Галичина" и надпись: "Не забудет Украина стрелка с золотым львом на рукаве". 

Напомним, что изображение золотого льва на синем фоне - это герб подразделения.

От редакции: Что ж, бурно идёт на Украине подготовка к 9 мая, ко Дню Победы советского народа над немецким фашизмом. Бюст Ватутина вандалы свалили в Боровичах, теперь вот порадовали баннером - и всё так логично выстраивается. Ясно, ради какой истории и идентичности подчищают монументальное пространство. Очевидно, и киевский Музей Великой Отечественной под "Родиной-матерью", который нынче переименован и имеет на первом этаже экспозицию, посвящённую АТО - подчистят.

Имеется там в полтора человеческих роста ржавая костомолка фирмы "Бауэр" из концлагеря, что был на территории УССР устроен нацистами - так, может, только табличку поменять на такую примерно: "Доказательство прогрессивности цивилизации, которую "Галичина" вместе с просвещённой Германией пытались утвердить на месте большевистского тоталитаризма и ГУЛАГа - механизм по производству сельскохозяйственных удобрений из человеческого материала наших прадедушек и прабабушек, первый в Европе механизм безотходного производства, Recycling"...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Сала Дуркаине! Хероям в срало!
Вот так. написал 29.04.2019 20:47
Конечно,не забудет Украина и тех,и нынешних Хероев,особенно одесситы. Да только нынешние скромно прячутся за балаклавами и масками. Но все равно,я думаю,что Родина отыщет их. И им воздастся по заслугам.
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