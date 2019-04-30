Поляки обязались кормить еще больше американских солдат

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. Заявление прозвучало в эфире Польского телевидения (TVP), фрагмент записи ретвитнуло Министерство обороны Польши.
Предельная численность военнослужащих США в Польше — 4,5 тыс. человек.
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Кто же сегодня может напасть на Польшу, что нужно держать там четыре с половиной тысячи американских солдат?
Может немцы, как в 1939-м? Или чехи станут мстить за оккупацию Судет вместе с Германией?
Нет, это мы грозим теперь полякам! У нас танковые дивизии и самолетов не счесть, все как один готовые на Польшу нападать!
Правда между польской и российской границами какая-то Белоруссия находится. Но можем напасть из Калининградской области и разом дойти до Варшавы.
Но помогут ли поляками 4,5 тысячи американцев сдержать нашу орду и ужас? Нет, никак не помогут... Сплошной перевод американцам выходит.
Так зачем их там держать на верную погибель?
А очень простой ответ - на прокорм держат. У США самая большая в мире наемная армия, и вся она привыкла очень хорошо питаться. А уже невмоготу откармливать.
Вот и решили самых прожарливых отправлять на постой в дальние страны. А правило такое еще со средних веков - у кого солдат на пстое, тот его и кормит!
Полякам нужна защита от наших жестоких орд и железных дивизий? Вот пусть тогда и прокармливают 4,5 тысячи защитников.
Немцы вон больше 50 тысяч кормят, и ничего.
Вот теперь больше будут кормить.
А.Б.
стоик2499 написал 30.04.2019 00:33