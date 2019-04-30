Поляки обязались кормить еще больше американских солдат

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. Заявление прозвучало в эфире Польского телевидения (TVP), фрагмент записи ретвитнуло Министерство обороны Польши.

Предельная численность военнослужащих США в Польше — 4,5 тыс. человек.

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Кто же сегодня может напасть на Польшу, что нужно держать там четыре с половиной тысячи американских солдат?

Может немцы, как в 1939-м? Или чехи станут мстить за оккупацию Судет вместе с Германией?

Нет, это мы грозим теперь полякам! У нас танковые дивизии и самолетов не счесть, все как один готовые на Польшу нападать!

Правда между польской и российской границами какая-то Белоруссия находится. Но можем напасть из Калининградской области и разом дойти до Варшавы.

Но помогут ли поляками 4,5 тысячи американцев сдержать нашу орду и ужас? Нет, никак не помогут... Сплошной перевод американцам выходит.

Так зачем их там держать на верную погибель?

А очень простой ответ - на прокорм держат. У США самая большая в мире наемная армия, и вся она привыкла очень хорошо питаться. А уже невмоготу откармливать.

Вот и решили самых прожарливых отправлять на постой в дальние страны. А правило такое еще со средних веков - у кого солдат на пстое, тот его и кормит!

Полякам нужна защита от наших жестоких орд и железных дивизий? Вот пусть тогда и прокармливают 4,5 тысячи защитников.

Немцы вон больше 50 тысяч кормят, и ничего.

Вот теперь больше будут кормить.

А.Б.