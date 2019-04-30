Позорный приём в соответствии с регламентом

25 мая 2019 года жильцы общежития Коровинского Шоссе, 2 А решили посетить правительство Москвы. Их дом завис между городом и АО «Мосметрострой». Насколько жильцам известно, АО «Мосметрострой» проводит работу по подготовке документов на внесение в ЕГРН записи о праве собственности на данный дом.

В итоге, вопреки «Жилищному кодексу», закону «О введении в действие Жилищного кодекса», другим законам РФ, люди не имеют право на заключение договоров социального найма и приватизацию жилья. Вынуждены оплачивать жилищно-коммунальные услуги по тарифам, превышающим муниципальные. Причём, если деньги с жильцов брать не забывают, то вот тратить их на качественный ремонт как-то ленятся. В итоге дом представляет опасность для жизни людей в прямом смысле этого слова. К примеру, уже был случай обрыва лифта.

Кроме этого, на данный момент транспортные пути перед домом уже перегружены настолько, что, как пишут жильцы в своём обращении «нет возможности оперативно подъехать к дому для оказания экстренной помощи, что создаёт потенциальную угрозу жизни и здоровью жителей дома в количестве 1700 человек».

В дальнейшем, в связи со строительством ТПУ Селигерская, данная ситуация только ухудшится.

В связи с этим жильцы просят «организовать нам приём (круглый стол) с участием глав профильных ведомств для всестороннего рассмотрения нашего вопроса, на котором обсудить и принять неотложные и исчерпывающие меры по приёму и оформлению жилых помещений дома № 2 А по Коровинскому шоссе в собственность г. Москвы, и инициировать расселение жильцов дома в благоустроенные по стандартам г. Москвы квартиры в Бескудниковском районе вблизи нашего дома, т.к. многие семьи являются очередниками города».

Также на акцию протеста пришли жильцы общежития «Мосжиркомбината». Их дом незаконно захвачен Росимуществом. Росимущество раздаривает квартиры, в том числе те, в которых живут люди, своим чиновникам. В итоге - на людей поданы иски о выселении.

Пришли жильцы и с Аминьевского шоссе д. 11. Чиновники Департамента городского имущества пытались силами охраны выселить жильцов. После коллективного визита в прокуратуру стало тихо, однако статус дома ещё не определён, а значит, попытка выселения может повториться в любой момент.

Пришли жители с проспекта Будённого 16. Данное общежитие до сих пор висит между бывшим хозяином - авиамоторным заводом «Салют» и городом. Статус дома также не определен, что заставляет жильцов опасаться за крышу над головой.

Естественно, в мэрии гостям были не рады. Перед людьми закрыли дверь приемной. Люди стали стучать в неё и скандировать -«Просим приема» и «Это очень невежливо!»

После этого людей пустили. К ним вышел глава приёмной по фамилии Свистунов. Отметим, что он не очень обрадовал людей. Все его тезисы сводились к тому, что приёмная занимается только приёмом заявлений с просьбой о приёме. И предложил сдать подобное заявление.

Бывшие ранее на приёме жильцы общежития завода «Салют» уже писали заявление в прошлом году. Они напомнили об этом, а также о том, что результатов нет до сих пор. Свистунов заявил жителям салютовского общежития, что им было отказано в соответствии с регламентом.

Таким переливанием из пустого в порожнее – мы, приемная, мы можем только записывать на прием, не можем больше говорить ни о чем, а прием у тех, кто может, тоже гарантировать не можем, в полном соответствии с регламентом, - г. Свистунов занимался полтора часа. Затем доблестные бойцы «Росгвардии» потребовали от людей очистить помещение.

Люди оценили качество приёма скандированием емкого слова: «Позор!»