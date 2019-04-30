В Норвегии задержали российского диверсанта

Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием, сообщает NRK. По мнению норвежских экспертов, российский флот, скорее всего, использовал животное в рамках программы специального отряда подводных млекопитающих.

На "диверсанте" был туго затянутый обвес для камеры или оружия с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга».

Они обратили внимание на кита из-за его странного поведения. По словам очевидцев, он целенаправленно следовал за лодками и пытался стянуть ремни и веревки с их бортов.

Инцидент произошел в норвежской губернии Финнмарк. Рыбаки отметили, что белуха хорошо реагировала на людей и позволяла себя гладить. После освобождения она сделала несколько кругов вокруг лодки и уплыла.

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Норвегия, если мне не изменяет память, является одной из немногих стран, в которой разрешено убивать китов.

Но так вот просто убивать, чтобы сожрать - неловко как-то, и тут очень удачно подоспело "оборудование Санкт-Петербурга" - как сейчас помню, в старинном ресторане Kappeli в Хельсинки тоже подавали блюдо со странным названием "придворные чебуреки Петербурга"...

Теперь понятно, киты - это русские диверсанты, убивать которых просто необходимо, ведь они хорошо реагируют на людей и позволяют себя гладить. Ясное дело - диверсанты!

А.Б.