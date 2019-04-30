Севастополь неожиданно для себя сделался столицей

В федеральном центре Севастополь рассматривают как столичный город, где должны быть представлены лучшие образцы отечественной культуры. Такое заяление сегодня сделала вице-премьер Ольга Голодец на совещании по созданию культурно-образовательного и музейно-театрального комплексов на мысе Хрустальный.

По её словам, такая роль отведена городу исторически. Ольга Голодец напомнила, что в Севастополе традиционно, ещё во времена Российской империи останавливался император. В городе собирались художники, писатели, поэты музыканты.

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Ну, насчет государя императора "останавливался" сказано сильно - приезжал литерным поездом с семьей на вокзал, там мимо часовни шел метров двесьти до причала, где садился на шлюп "Штандарт" и плыл в свой дворец в Ливадии - это что касается Николая Кровавого Святого, а его почтенный родитель, тот тем же маршрутом двигался на свою дачу в Массандре. Александр Третий, будучи куда более успешным правителем, нежели его отпрыск, не мог позволить себя такую роскошь как Ливадийский дворец и жил в совершенно небольшой усадьбе в пригороде Ялты.

И при чем тут Севастополь?

Что ждо мыса Хрустальный, то это сегодня просто позор Севастополя. Чудовищное нагромождение странных сооружений из стекла и бетона в историческом центре, а вблизи грязь и полная запущенность.

Видимо, у членов российского правительства весьма своеобразные представления о столице.

Скажем, та же госпожа Голодец незадолго до карьерного взлета в правительстве РФ успела пару месяцев потрудиться вице-премьером московского правительства по социальным вопросам. Как раз во время ее недолгого трудового подвига у нее под окнами две недели голодали многодетные матери - Ольга Юрьевна не снизошли-с... Может быть, еще не освоились в столицах, не знали, как пройти от пятого подъезда Моссовета до тротуара на улице Станкевича...

Понятно, что и "столичный" Севастополь для нее не слишком знаком.

И тут не только дело в вывесках и чистоте улиц,а еще и в уровне и качестве жизни.

Например, в Севастополе до сей поры стоят везде украинского производства счетчики на газ. И подключение уже стоящего в квартире газового оборудования - это серьезнейшее испытание, растягивающееся надолго.

И вы, чтобы подключить это оборудование, должны записаться в Севастопольгаз на прием - 29 апреля блтижайшая запись была только на 11 мая. При себе иметь не только справку о составе семьи (!), но и "удостоверение на право пользования газовыми приборами"! Кстати, у меня, в отличие от большинства россиян, такое есть, получено еще в украинский период, но по новому адресу нужно получать новое (!) удостоверение.

Это такой "столичный" сервис? Это в стране, которая полмира снабжает своим газом, свои граждане не могут подключить газ нормально и без волокиты даже не в частном доме, а в городской новой квартире, полученной от города!

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Ну что это я все про газ и прочие бытовые неурядицы, когда разговор об высоком, об искусстве...

Так что ж, в Севастополе родился и провел юность Аркадий Аверченко. И что вы думаете, есть в этом городе его музей, хотя бы музей-квартира? Да хрен там, никто не знает толком, где даже был дом, где родился и вырос писатель. И никто особо даже не пытается думать в эту сторону.

В театре имени Луначарского работала когда-то Фаина Раневская. И что, где-то есть об этом хоть какая-то память?

Да, в Севастополе много памятников прежних эпох, но это все было воздвигнуто когда-то и кем-то, а нынешним поколением разве что успешно запущено и доведено до аварийного состояния.

Вот та помойка, что на фото - это, между прочим, мемориал по случаю присвения Севастополю звания города-героя. А наверху, как бы над Хрустальным - солдат и матрос. Вот только приближаться к ним не советую, чтобы не испытать разочарования, смотрите издалека. Лучше как вице-премьер Голодец, из окна лимузина...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск