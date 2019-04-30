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Московский листок

Авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долгов

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 0

Авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долгов

Авиакомпания Utair может прекратить свою деятельность из-за долгов в 65,8 млрд рублей. Об этом говорится в аудиторском заключении консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика за 2018 год.

В документе отмечается, что Utair и ее дочерние компании в 2018 году понесли чистый убыток в размере почти 22 миллиарда рублей. На 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы на 75 миллиардов рублей, а чистые активы в минусе на 30,6 млрд рублей.

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2018 года компания имеет краткосрочную задолженность перед кредиторами в размере 67,8 млрд рублей, которая подлежит рефинансированию или реструктуризации, и финансовые расходы в размере более 23,5 млрд рублей в связи с изменением классификации кредитов и займов.

"Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно", - говорится в заключении.

Убытки в авиакомпании объяснили ростом цен на топливо и давлением конкурентов.

Utair входит в четверку крупнейших российских авиаперевозчиков. В парке компании 50 магистральных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. В 2018 г. Utair перевезла 7,9 млн пассажиров.

 



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