Российские ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый 15% сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вместо действующих пошлин на дорогостоящие посылки. Как сообщает газета "Коммерсант", соответствующее предложение АКИТ направила вице-премьеру Дмитрию Козаку и в Минкомсвязь. Изначально ассоциация предлагала ввести сбор в 20%, но позже согласилась на его снижение.

В документе ассоциация предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономичесой деятельности и исключить товары зарубежных онлайн-площадок из категории товаров для личного пользования. Ответственными за сбор предлагается назначить "Почту России" и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.