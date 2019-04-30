Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Российские ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 1

Российские ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести единый 15% сбор со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вместо действующих пошлин на дорогостоящие посылки. Как сообщает газета "Коммерсант", соответствующее предложение АКИТ направила вице-премьеру Дмитрию Козаку и в Минкомсвязь. Изначально ассоциация предлагала ввести сбор в 20%, но позже согласилась на его снижение.

В документе ассоциация предлагает признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономичесой деятельности и исключить товары зарубежных онлайн-площадок из категории товаров для личного пользования. Ответственными за сбор предлагается назначить "Почту России" и экспресс-перевозчиков, а реализовать механизм посредством авансирования платежей, которые будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

Инициативы направлены на «уравнивание условий», в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce, говорится в письме. Зарубежные компании имеют привилегированное положение, поскольку не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать товары и т. д., считают в АКИТ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Sergo написал 30.04.2019 11:18
Рассказываю. Отправлять будет физическое лицо. Посредник. И бюджет рассии пойдет в лес.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Охота на перекрасившихся
Охота на перекрасившихся
30.04.2019
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Советский космос до космонавтики
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Сов...
28.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Чистый долг "Газпрома" превысил 3 триллиона рублей (1)
Российские ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах (1)
Авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долгов (0)
Севастополь неожиданно для себя сделался столицей (2)
В Норвегии задержали российского диверсанта (2)
Позорный приём в соответствии с регламентом (2)
Поляки обязались кормить еще больше американских солдат (6)
Декоммунизаторы снова сели в лужу (22)
Киев готовится ко Дню Победы: баннер "Галичины" вывесили (3)
Шойгу ожидает наступления игиловцев на советском направлении (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: За Одессу и Россию!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Придворные чебуреки Петербурга" напали на норвежский флот
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Америка отправляет солдат в Европу на прокорм
Дарья Митина Дарья Митина: Есенин и панк-опера: кто кого?
Максим Калашников Максим Калашников: Депутат от КПРФ Аграновский опять защищает Сечина
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss