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Московский листок

Чистый долг "Газпрома" превысил 3 триллиона рублей

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 1

Чистый долг "Газпрома" превысил 3 триллиона рублей

Чистый долг "Газпрома" по итогам 2018 года достиг 3,014 триллиона рублей, что на 617 млрд рублей или 26% выше показателя годичной давности, сообщает RNS со ссылкой на отчет компании по МСФО. По состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг составлял 2,398 трлн рублей.

В компании объяснили рост этого показателя увеличением суммы долгосрочных кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи с увеличением курсов доллара и евро по отношению к российскому рублю.

При этом группа «Газпром» увеличила в 2018 году капитальные затраты по сравнению с показателем предшествующего года на 19,3% — до 1,796 трлн рублей. Капитальные затраты в 2017 году составляли 1,505 трлн рублей.

Капитальные вложения в транспортировку газа при этом увеличились на 28,4% — до 640,063 млрд рублей.

Капитальные затраты на добычу нефти и газового конденсата составили 257,932 млрд рублей, что на 21,9% меньше, чем в 2017 году. Капзатраты на добычу газа при этом выросли на 42,3% — до 308,007 млрд рублей.

Капитальные вложения в переработку возросли на 37,4% — до 309,417 млрд рублей. Вложения в производство и продажу электрической и тепловой энергии возросли на 25,5% — до 72,907 млрд рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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С,П,Вдиван написал 30.04.2019 11:21
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