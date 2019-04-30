Сбербанк: менее 3% россиян ведeт собственный бизнес

Предпринимательской деятельностью в России занимается менее 3% населения, что в разы ниже среднемирового уровня, сообщает РБК со ссылкой на исследование проекта Сбербанка по анализу больших данных "СберДанные".

По данным аналитиков, количество активных компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в России составляет 27,6 единицы на 1000 человек трудоспособного возраста, тогда как средний мировой показатель равен 32,18.

Отмечается, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП РФ сейчас составляет лишь 21,9% — значительно меньше показателя в развитых странах (50–60%).

"Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики. Такая ситуация - прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело", - отмечается в исследовании.

Предпринимательская активность сильно замедлилась после существенного скачка годом ранее. Рост составил лишь 0,3% с августа прошлого года по март 2019-го против 11,8% годом ранее. По словам руководителя практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрия Кириллова, причины резкого торможения заключаются в растущей налоговой нагрузке, низкой доступности финансирования для предприятий и падении реальных доходов населения.

Напомним, согласно февральскому исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство (62%) россиян полагают, что в стране бизнес поставлен в такие условия, при которых работать по-честному не представляется возможным. Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди других проблем также назывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки властей.