Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Сбербанк: менее 3% россиян ведeт собственный бизнес

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 1

Сбербанк: менее 3% россиян ведeт собственный бизнес

Предпринимательской деятельностью в России занимается менее 3% населения, что в разы ниже среднемирового уровня, сообщает РБК со ссылкой на исследование проекта Сбербанка по анализу больших данных "СберДанные".

По данным аналитиков, количество активных компаний в сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) в России составляет 27,6 единицы на 1000 человек трудоспособного возраста, тогда как средний мировой показатель равен 32,18.

Отмечается, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП РФ сейчас составляет лишь 21,9% — значительно меньше показателя в развитых странах (50–60%).

"Малый и средний бизнес остается недоиспользованным ресурсом российской экономики. Такая ситуация - прямое следствие низкой склонности россиян начинать собственное дело", - отмечается в исследовании.

Предпринимательская активность сильно замедлилась после существенного скачка годом ранее. Рост составил лишь 0,3% с августа прошлого года по март 2019-го против 11,8% годом ранее. По словам руководителя практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрия Кириллова, причины резкого торможения заключаются в растущей налоговой нагрузке, низкой доступности финансирования для предприятий и падении реальных доходов населения.

Напомним, согласно февральскому исследованию ВЦИОМ, подавляющее большинство (62%) россиян полагают, что в стране бизнес поставлен в такие условия, при которых работать по-честному не представляется возможным. Основными препятствиями для открытия своего дела участники опроса назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди других проблем также назывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки властей.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Все закономерно написал 30.04.2019 12:48
В условиях чиновного ГРАБЕЖА, "крыш" и "откатов", а так же рейдерских захватов успешного Дела, настоящим бизнесом( т.е. не "распилом" бюджета) в России заниматься сложно, волокитно и НЕ ВЫГОДНО!! Путинская система воровства, объективно, вынуждает людей ничего не делать, заниматься голым аферизмом, махинациями или уезжать за рубеж!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Охота на перекрасившихся
Охота на перекрасившихся
30.04.2019
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Советский космос до космонавтики
"Красная звезда" Богданова, "Аэлита" Толстого: Сов...
28.04.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль признал победу Зеленского на выборах (0)
Император Японии Акихито отрекся от престола (2)
Сбербанк: менее 3% россиян ведeт собственный бизнес (1)
Чистый долг "Газпрома" превысил 3 триллиона рублей (1)
Российские ритейлеры предложили взимать 15% с покупок в зарубежных интернет-магазинах (2)
Авиакомпания Utair может прекратить работу из-за долгов (0)
Севастополь неожиданно для себя сделался столицей (4)
В Норвегии задержали российского диверсанта (3)
Позорный приём в соответствии с регламентом (3)
Поляки обязались кормить еще больше американских солдат (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Сдавайся, руссиш швайн!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: За Одессу и Россию!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Придворные чебуреки Петербурга" напали на норвежский флот
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Америка отправляет солдат в Европу на прокорм
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss