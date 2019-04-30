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Московский листок

Император Японии Акихито отрекся от престола

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 2

Император Японии Акихито отрекся от престола

85-летний император Японии Акихито объявил во вторник о своем предстоящем уходе на покой и передаче трона своему старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Как передает ТАСС, об этом монарх заявил об этом в своем обращении к нации в ходе транслировавшейся по национальным телеканалам церемонии по случаю его отречения от престола.

"Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны. Я был счастлив тому, что смог выполнять свои обязанности в качестве императора, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу", - сказал Акихито. Император также выразил надежду на то, что в предстоящие годы Японию будут ожидать мир и процветание.

Отмечается, что церемония отречения Она состоялась в "Сосновом зале" императорского дворца. В ней приняли участие порядка 300 человек: в том числе императрица Митико и члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности. Для проведения церемонии в "Сосновый зал" были доставлены в чехлах государственная и личная печать императора, а также его так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма.

Акихито является 125-м императором Японии, он родился в 1933 году, на трон он взошел в 1989-м. В конце 2017 года 84-летний император Акихито заявил о намерении начать подготовку к передаче трона.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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В Екатеринбург его, вместе с семейством !
С,П,Вдиван написал 30.04.2019 12:34
А в Японии должны победить Советы
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(без названия)
GolubevRuslan написал 30.04.2019 12:31
Японцы уникальный народ, они придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить авто от пыли, грязи и воды. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая. вот сами убедитесь, я сам затестил ---- http://most.tk/avtoblog
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