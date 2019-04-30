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Московский листок

Кремль признал победу Зеленского на выборах

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 0

Кремль признал победу Зеленского на выборах

В Кремле считают победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины очевидной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа, и очевидна победа Зеленского, потому что цифры (результаты голосования на выборах) сами за себя говорят", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля призвал дождаться объявления официальных результатов голосования Центризбиркомом Украины.

Напомним, второй тур выборов главы государства на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45% (более 4,5 млн человек). Инаугурация избранного президента должна состояться до 31 мая.

 



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