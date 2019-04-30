В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ДНР В Неклиновском районе Ростовской области начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ДНР в упрощенном порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУМВД России Константина Розина. "Сегодня центр открылся в тестовом режиме", - отметил он. Накануне аналогичный центр для жителей ЛНР открылся в Новошахтинске. Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При этом он заявил, что вопрос носит гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.



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