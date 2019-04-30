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Московский листок

ВЦИОМ: Первомай будут отмечать 49% россиян

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 1

ВЦИОМ: Первомай будут отмечать 49% россиян

Почти половина россиян (49%) намерены отмечать Праздник весны и труда, свидетельствуют результаты опроса, обнародованные во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно исследованию, 32% наших сограждан воспринимают его как Международный день солидарности трудящихся. Еще для 31% россиян считают 1 мая праздником весны. Такое же количество (31%) опрошенных уверены, что Первомай - всего лишь дополнительный выходной.

"За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019 году уже 49%", - говорится в исследовании.

По данным социологов, 79% наших сограждан считают, что тот праздник скорее нужен, чем нет. Еще 23% считают, что праздник необходим прежде всего для отдыха, 22 процента - для соблюдения традиций, и еще 21 процент - для объединения и общения.

В том, что сейчас нет солидарности трудящихся и идеологии труда, и 1 мая изжил себя и стал пережитком СССР, уверены 18% россиян. Еще 15% считают, что в стране и так достаточно праздников.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ит написал 30.04.2019 14:15
И тут буржуазные физио переинформатировали сущность. Это не мир, труд, май- это день как раз против эксплататоров. Плетарии всех стран обьеденяйтесь
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