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Московский листок

ЦИК Украины официально назвала Зеленского победителем

Опубликовано 30.04.2019 в разделе комментариев 2

ЦИК Украины официально назвала Зеленского победителем

Центральная избирательная комиссия Украины во вторник официально объявила о победе Владимира Зеленского на выборах президента страны. По подсчетам ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовал проголосовало 73,22% (13,5 млн) избирателей, в то время как за Порошенко - 24,45% (4,5 млн). Явка избирателей составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа). Отмечается, что Зеленский победил во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, в ведомство не поступало каких-либо жалоб, которые могли бы поставить под сомнение результаты голосования. Она также отметила, что Центризбирком получил сообщение от всех апелляционных судов об отсутствии на их разбирательствах дел, которые могли бы повлиять на установленные результаты выборов. По ее словам, было подано только два иска в Шестой апелляционный административный суд, но в их удовлетворении было отказано.

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик2509 написал 30.04.2019 15:44
сионист-шут продолжит геноцид Славян на Украине?
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Когда Петя порошенко в декабре продал военное положение за внеочередной транш от МВФ,
С.П.Вдиван написал 30.04.2019 14:40
вот то была сделка века, Зеленьский рядом - просто мальчик в коротких штаниках !
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