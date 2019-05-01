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Московский листок

Обучающий семинар в форме реального судебного дела

Опубликовано 01.05.2019 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 0

суд жилье оплата
Обучающий семинар в форме реального судебного дела

В 2016 году Жилищник Лефортово должен был сделать для моей квартиры перерасчет за отопление в сумме более 6000 (шести тысяч) рублей. Он этого не сделал.

Несколько месяцев назад у меня наконец-то дошли руки подсчитать сумму перерасчета. Я написала в Жилищник Лефортово и потребовала, чтобы мне сделали перерасчет, а также, в соответствии с п. 6, 7 ст. 157 ЖК РФ, выплатили штраф в размере 50% от этой суммы за завышенные квитанции.

Руководитель Жилищника Лефортово Воробьев в своей обычной манере ответил какую-то чушь, делать перерасчет и выплачивать штраф отказался.

Я подала в суд. В суде я требую сделать перерасчет, выплатить штраф за завышенные квитанции (он выплачивается в форме перерасчета) и заплатить за моральный ущерб.

Судебное заседание состоится 30 апреля, во вторник, в 15-00, в 271 участке мирового суда по адресу Перовский проезд, д. 7, стр. 1. Для прохода в здание суда необходим паспорт.

Вы хотите узнать, как сделать перерасчет за отопление в вашей квартире? Приходите на судебное заседание! Обучающий семинар пройдет в форме реального судебного дела.

 

Как проехать в суд:

От метро Площадь Ильича или Римская (остановка транспорта около высотного здания, называется «Метро Римская»), 3 остановки (нужная остановка – «Душинская улица», сразу после эстакады ТТК), от остановки – минут 7-10 пешком по Шепелюгинской улице, до конца улицы.

На чем можно ехать:

- на любом трамвае,

- автобус 125, 365, М8,

- троллейбус 53.

от метро Площадь Ильича, автобус 340 - до остановки «Перовский проезд», 7 (5 остановок, остановка находится прямо рядом с судом)

от метро Площадь Ильича, автобус 567, до остановки «Шепелюгинская улица» (3 остановки), дальше несколько минут пешком.

 

от метро Авиамоторная – 1 остановка, перейти шоссе Энтузиастов, от шоссе – минут 7-10 пешком по Шепелюгинской улице, до конца улицы

На чем можно ехать:

- трамваи 8, 12, 38,

- троллейбус 30, 53

- автобус 125,

Или от м. Авиамоторная – автобус 805 до остановки Шепелюгинский переулок (2 остановки), от нее 3-5 минут пешком.

 

Проще ехать от метро Площадь Ильича – от него идет практически любой транспорт, и не надо переходить шоссе Энтузиастов.



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