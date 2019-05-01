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Московский листок

В Севастополе второй раз отклонили референдум о доверии губернатору

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 0

севастополь губернатор референдум
В Севастополе второй раз отклонили референдум о доверии губернатору

На вчерашнем заседании избирательной комиссии Севастополя рассматривалось ходатайство инициативной группы по проведению референдума о недоверии губернатору. Итогом стал отказ, который объяснили несоответствием данных некоторых членов группы действительности.

Это уже вторая попытка инициативной группы получить согласие на проведение референдума. На этот раз, по словам члена избиркома Лидии Басовой, в документах вновь содержатся недостоверные сведения о датах рождения, номерах паспортов, адресах и других данных членов инициативной группы. При этом один человек повторил ту же ошибку, которую допустил при подаче первого ходатайства.

Кроме этого, у избиркома вызвали сомнения некоторые подписи. Эксперты, по словам Лидии Басовой, не подтвердили подлинность четырех подписей, хотя сомнительных, на взгляд членов избиркома, было больше. В общей сложности претензии есть к десяти членам инициативной группы.

***

Итак, второй раз инициативная группа подает документы на проведение местного референдума, и второй раз по формальным признакам получает отказ. Уже известно, что будет и третья попытка провести этот референдум, и можно снова предположить, что члены инициативной группы вновь "забудут" свои паспортные данные, адреса и как их зовут вообще. И примутся наперегонки подписываться не своими подписями.

Даже и не знаю, может, они все не те, за кого себя выдают? Может, они японские шпионы?

Не может же быть такого, чтоб губернатор Овсянников боялся, что граждане не поддержат его на референдуме. Они ж недавно как один за него голосовали.

Нет, что-то не то с этим референдумом. А губернатор, раз пошла такая пьянка, должен теперь сам возглавить инициативную горуппу по проведению референдума о доверии ему самому. Неужели избирком все равно откажет? Мол, скажут, что подпись у Овсянникова ненастоящая, и паспортные данные не совпадают, и сам он не совпадает тоже...

Быть такого не может!

А вот на ж тебе - бывает!

Анатолий Баранов



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