Объединенная компартия осудила попытку переворота в Венесуэле

Объединенная Коммунистическая партия шлет из России слова поддержки народу и правительству Боливарианской Республики Венесуэла на фоне очередной попытки путча, организованного отщепенцами, которыми руководит Вашингтон.

Государственные преступники, прекрасно видя, что у них ничего не получается, что народ отвергает их, перешли от политических интриг и экономического саботажа к попытке организовать вооруженный мятеж по приказу из Белого дома. Но и в этот раз у них ничего не выйдет. Боливарианские Вооруженные Силы и народное ополчение остаются верны заветам бессмертного Уго Чавеса.

Трудящиеся Венесуэлы, руководствуясь ясным классовым сознанием, твердо стоят на страже Боливарианской Революции, вырвавшей людей из беспросветной нищеты. Они понимают, что холуи империализма в лице государственного преступника Хуана Гуаидо — самозванца и назначенца Вашингтона — и его своры в случае прихода к власти сразу же отберут у них все социальные завоевания и вновь бросят на дно. И, понимая это, они не отступят.

Объединенная Коммунистическая партия выражает решительный протест в связи попыткой государственного переворота в Венесуэле, заверяет законное правительство в своей безоговорочной поддержке и заявляет о решительном неприятии этих интервенционистских действий, направленных на ослабление венесуэльской народной демократии.

Они не пройдут!