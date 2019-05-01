КС Чехии разрешил отельерам требовать от россиян признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии отменил решение Верховного суда страны, признавшего дискриминацией отказ администрации отеля "Бриони" в Остраве размещать граждан России без письменного заявления с признанием Крыма Украинской территорией. Об этом сообщает пражская газета Pravo.

Речь идет об инциденте произошедшем в апреле 2014 года на северо-восток республики. Имеющий украинские корни владелец отеля Томаш Крчмарж отказался принимать группу российских спортсменов, а затем вывесил на дверях табличку с информацией о запрете на проживание в гостинице россиян. Там же содержалась оговорка, что это не распространяется на россиян, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России.

После этого торговая инспекция оштрафовала гостиницу на 50 тысяч крон из-за дискриминации потребителей. Однако суд в Остраве отправил дело на пересмотр, в результате сумма штрафа уменьшилась до пяти тысяч крон. Верховный суд отклонил жалобу гостиницы.

В свою очередь, Конституционный суд не увидел в действиях отельера дискриминации, поскольку его постояльцы были заранее предупреждены об условиях заселения и могли выбрать другую гостиницу. Суд также напомнил об официальной позиции Праги, которая считает Крым территорией Украины.