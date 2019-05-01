Минздрав определил норму первомайского шашлыка на рыло

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова дала рекомендации по допустимой норме съеденного шашлыка на майских праздниках, сообщает государственное агентство «РИА Новости».

По ее словам, лучше не превышать 1,6 г белка на 1 кг массы тела.

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Так и представляю себе бредущих на первомайские шашлыки трудящихся, обвешенных американскими страховыми таблицами, весами для мяса и для тех, кто ест мясо, а такоже прочими премудрыми штуковинами вроде процентовок количества белка в различных продуктах.

Приятно все же, когда о тебе заботится столичный минздрав. Приличного объема помощи дать не могут пока, зато советом полезным всегда выручат, и всегда вовремя.

Интересно, а сколько можно трахаться на праздники, если на килограмм веса?

Или вот если блеванул на радостях, то выблеванный белок считать как потребленный или нет?

Вот сколько еще надо узнать, прежде, чем приступить к праздникам...

А.Б.