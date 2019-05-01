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В Судане в борьбе масс с хунтой назревает социалистическая революция

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 0

африка социализм переворот судан
В Судане в борьбе масс с хунтой назревает социалистическая революция

Оппозиция в Судане, которую представляет альянс "За свободу и перемены" выступила во вторник с резкой критикой в адрес представителей Военного совета страны. 2 мая оппозиционеры намерены провести новый "марш миллионов" и вновь заявить о своих требованиях, передает ТАСС. 

"Язык, на котором говорит совет, является провокационным, однако мы не примем другого деспота в Судане после аль-Башира (свергнутого военными 11 апреля президента Омара аль-Башира. - Прим. ТАСС), - отметили в альянсе. - Мы не позволим военным узурпировать политическую власть - она принадлежит народу". 

Оппозиция обвинила военных в том, что они начали разбирать баррикады, построенные протестующими около армейского штаба. Об этом сообщает Al Jazeera. 

"Силы "За свободу и перемены" проведут 2 мая марш миллионов, чтобы подтвердить главные требования протестующих - передача власти гражданским", - указали в оппозиции. 

Во вторник, выступая на пресс-конференции в Хартуме, заместитель главы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) обвинил альянс "в неискренности на переговорах и выдвижении несогласованных заранее требований", а также "подстрекательстве с целью настроить народ против совета". Он также подчеркнул, что "армия готова вести переговоры, но с сегодняшнего дня больше не допустит хаоса в стране". Более того, официальный представитель данного органа Шамс ад-Дин Каббаши сообщил журналистам, что альянс постоянно меняет на переговорах состав своей делегации, призвав в этой связи оппозиционеров "четко определиться с представителями". 

В оппозиционном альянсе отвергли эти претензии. "Критика совета о том, что мы меняем делегации, является неверной. У нас есть единый (переговорный) комитет", - подчеркнули оппозиционеры. 

Судан с его населением в 40 миллионов человек долгие годы находится в тяжелой экономической ситуации. В стране дефицитными являются даже топливо и хлеб. До октября 2017 года в течение 20 лет экономику Судана ослабляли американские санкции. 

В декабре 2018 года повышение цен на хлеб, который является важнейшей составляющей рациона питания суданцев, привело к уличным протестам. Они продлились несколько месяцев. А 11 апреля армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. С минувшей недели армия и оппозиция ведут переговоры о создании совместного управляющего совета и основных этапах переходного периода в стране.

Напомним, 15 апреля Суданская Компартия призвала к активизации массовых действий, чтобы помешать продолжающимся заговорам, вынашиваемым империализмом США и реакционными региональными правительствами:

"Мировой империализм в сотрудничестве с региональными реакционными арабскими правительствами и генералами суданской армии устроил классический дворцовый переворот в тщетной попытке сорвать победоносный марш народа по искоренению диктаторского режима. Лидеры переворота, которые свергли Альбашира, объявили чрезвычайное положение на три месяца и приказали массам протестующих оставаться дома с введением комендантского часа с заката до утра. Миллионы протестующих продолжают свои ежедневные массовые акции, бросая вызов комендантскому часу, введенному новой военной хунтой.

Силы коалиции "За свободу и перемены", включая Суданскую Коммунистическую партию, продолжают играть ведущую роль в содействии и укреплении единства масс на улицах и уже одержали ряд побед в принуждении к смещению Альбашира и его ближайших заместителей, освобождению всех политических заключенных, отмене чрезвычайного положения и комендантского часа.  

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