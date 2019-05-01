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Московский листок

Путин упростил получение гражданства России для украинцев, иракцев, сирийцев и афганцев

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 0

Путин упростил получение гражданства России для украинцев, иракцев, сирийцев и афганцев

Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов отдельным категориям граждан Украины, Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, сообщила пресс-служба Кремля. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, упрощённый порядок предусмотрен для граждан Украины и лиц без гражданства, родившихся и постоянно проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавших за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Получить гражданство РФ по упрощенной процедуре также смогут граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в Российской Федерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

Кроме того, на упрощенный порядок могут претендовать - граждане Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.

 



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