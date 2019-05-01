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Московский листок

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 1

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения, признав его виновным в нарушении условий выхода под залог. "Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - цитирует решение судьи Деборы Тейлор Sky News.

Напомним, 11 апреля 2019 года полицейские задержали Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Основателя WikiLeaks также лишили эквадорского гражданства. Задержанный заявил о готовности сотрудничать со следствием, но против выдачи США. Рассмотрения запроса США об экстрадиции господина Ассанжа начнется 2 мая.

Джулиан Ассанж скрывался от уголовного преследования в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В мае 2017 года прокуратура Швеции решила прекратить расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании. Британская полиция заявила о намерении арестовать основателя WikiLeaks, если он покинет территорию дипмиссии.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Пенсионер написал 01.05.2019 15:59
50 недель тюрьмы - это немного, это гуманизм! Видимо, решили ветерана отпустить? В США не отдавать, а отправить Ассанжа на его Родину, в Австралию?
.
А америкасы пусть не гадят, тогда нужды в секретности не будет, "ибо нет ничего что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано"!
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