Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения, признав его виновным в нарушении условий выхода под залог. "Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - цитирует решение судьи Деборы Тейлор Sky News.

Напомним, 11 апреля 2019 года полицейские задержали Ассанжа в Лондоне после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. Основателя WikiLeaks также лишили эквадорского гражданства. Задержанный заявил о готовности сотрудничать со следствием, но против выдачи США. Рассмотрения запроса США об экстрадиции господина Ассанжа начнется 2 мая.

Джулиан Ассанж скрывался от уголовного преследования в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. В мае 2017 года прокуратура Швеции решила прекратить расследование по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании. Британская полиция заявила о намерении арестовать основателя WikiLeaks, если он покинет территорию дипмиссии.