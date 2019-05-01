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Московский листок

На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 66 человек

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 2

На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 66 человек

В Санкт-Петербурге во время согласованной властями оппозиционного марша "Свободному Петербургу - свободные выборы" полиция задержала 66 человек, сообщает портал "ОВД-инфо". Среди них оказались журналисты, активисты штаба Навального, нацболы, а также депутат городского ЗакСа Максим Резник. По данным "Фонтанки", первые две колонны, среди которых были члены партии «Единая Россия» и сторонники КПРФ, прошли по Невскому проспекту без инцидентов. Третья колонна из объединенных демократов («Яблоко», «Партия Роста», навальнисты, незарегистрированное движение «Открытая Россия») сумела пройти по Невскому проспекту лишь 400 метров. Полиция силой заставила демонстрантов сменить декорации.

"После вялотекущих переговоров и тщетных попыток полиции заставить колонну продолжить движение бастующих демонстрантов взяли в кольцо с помощью бойцов ОМОН, а затем оперативно распределили по автозакам", - отмечает издание.

Третья колонна начала шествие с Лиговского проспекта в полдень 1 мая. Они должны были дойти до площади Ленина и провести там согласованное мероприятие. Однако полиция начала задерживать демократов уже в начале акции и продолжила по ходу движения. У конечного пункта на площади Ленина начались массовые задержания.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Р написал 01.05.2019 16:40
Расстреливать бунтующее быдло, которое вместо того, чтобы работать - бузит, мутит беспорядки, тем самым нарушает общественное спокойствие, вредит безопасности граждан
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ЭТО ГИТЛЕРОВСКИЕ ВОЙСКА
в поганой идет война - погоны против народа написал 01.05.2019 16:30
когда же горячая фаза - что бы народ начал УВИВАТЬ ГИТЛЕРОВСКИЕ ВОЙСКА их смок и змеенышей И ХОЗЯЕВ, в любом случае придет Китайская Народная Армия - и каждую погононосную гитлеровскую нелюдь - на кол с самками и змеенышами.
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