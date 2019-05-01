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Московский листок

Путин уволил начальника ГИБДД Москвы

Опубликовано 01.05.2019 в разделе комментариев 0

Путин уволил начальника ГИБДД Москвы

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, по указу президента своих должностей лишились глава министерства внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава, директор департамента гражданской защиты МВД РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Андрей Лутошкин и его заместитель Владислав Гадеев, заместитель директора фельдъегерской службы Александр Каледкин, заместитель начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу генерал-майор Николай Роговой.

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко написал рапорт по собственному желанию. Как сообщает РИА Новости, рапорт последовал вскоре после того, как он получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Поводом для дисциплинарного взыскания стали действия подчиненных Коваленко во время резонансного ДТП на Можайском шоссе. Тогда столкнулись Mercedes Gelandewagen и "Нива", жертвами аварии стали пассажирка "Нивы" и ее дочь.

Водитель внедорожника, судимый за разбой Муслим Джанибеков, сбежал в Чечню и сдался полиции только после того, как к нему обратился глава республики Рамзан Кадыров. Как выяснилось, Джанибеков смог скрыться с места происшествия, потому что его отпустили инспекторы, разбиравшие ДТП.

 



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