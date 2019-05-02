Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

США опять намекнули Зеленскому на ограниченный суверенитет Украины

Опубликовано 02.05.2019 в разделе комментариев 0

украина выборы зеленский
США опять намекнули Зеленскому на ограниченный суверенитет Украины

Жители Украины поменяют свое отношение к Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, президент Украины очень быстро настроит жителей страны против себя, если пойдет на уступки в данном вопросе.

***

Мы уже неоднократно писали, что Украиной руководит вовсе не избранный президент, а чиновники американской администрации. Причем никто этого особенно не скрывает и тем более не опровергает.

Фраза Волкера, что жители Украины поменяют свое отношение к Зеленскому, разумеется, не базируется ни на какой социологии - она здесь вообще ни при чем. Да и упоминаемые "жители Украины" тоже. В переводе с языка "дипломатии канонерок" это значит, что попытка Зеленского улучшить отношения с Россией может стоить ему как минимум кресла президента - как максимум есть примеры Каддафи и Хусейна. И это нисколько не преувеличение - международная политика США на самом деле предельно жесткая, и цена любой человеческой жизни здесь практически нулевая.

Вероятно, Зеленский это тоже понимает, не случайно же он купил на супругу аппартаменты в Ялте. Всяко лучше казенной квартиры в Ростове.

Другое дело, решится ли он на размен Крыма на Донбасс, от чего его весьма жестко предостерегает Волкер?

И главное - входит ли это в планы Кремля, только что решившего раздавать украинцам российские паспорта по упрощенной схеме?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
За Одессу и Россию
За Одессу и Россию
01.05.2019
Доступ к суду
Доступ к суду
02.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
США опять намекнули Зеленскому на ограниченный суверенитет Украины (0)
Путин уволил начальника ГИБДД Москвы (4)
На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 66 человек (6)
Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы (2)
Путин упростил получение гражданства России для украинцев, иракцев, сирийцев и афганцев (6)
Минздрав определил норму первомайского шашлыка на рыло (6)
В Судане в борьбе масс с хунтой назревает социалистическая революция (4)
КС Чехии разрешил отельерам требовать от россиян признания Крыма украинским (10)
Объединенная компартия осудила попытку переворота в Венесуэле (8)
В Севастополе второй раз отклонили референдум о доверии губернатору (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Зеленского готовят вслед за Каддафи?
Дарья Митина Дарья Митина: Как бы мне это развидеть???
Дарья Митина Дарья Митина: Без нашей помощи не победили бы!
Дарья Митина Дарья Митина: Заявление ЦК Объединенной Коммунистической Партии
Дарья Митина Дарья Митина: На закрытии КМФМК-2019
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss