Жители Украины поменяют свое отношение к Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, президент Украины очень быстро настроит жителей страны против себя, если пойдет на уступки в данном вопросе.

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Мы уже неоднократно писали, что Украиной руководит вовсе не избранный президент, а чиновники американской администрации. Причем никто этого особенно не скрывает и тем более не опровергает.

Фраза Волкера, что жители Украины поменяют свое отношение к Зеленскому, разумеется, не базируется ни на какой социологии - она здесь вообще ни при чем. Да и упоминаемые "жители Украины" тоже. В переводе с языка "дипломатии канонерок" это значит, что попытка Зеленского улучшить отношения с Россией может стоить ему как минимум кресла президента - как максимум есть примеры Каддафи и Хусейна. И это нисколько не преувеличение - международная политика США на самом деле предельно жесткая, и цена любой человеческой жизни здесь практически нулевая.

Вероятно, Зеленский это тоже понимает, не случайно же он купил на супругу аппартаменты в Ялте. Всяко лучше казенной квартиры в Ростове.

Другое дело, решится ли он на размен Крыма на Донбасс, от чего его весьма жестко предостерегает Волкер?

И главное - входит ли это в планы Кремля, только что решившего раздавать украинцам российские паспорта по упрощенной схеме?

А.Б.