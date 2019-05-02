Это я про Херсонес. То бишь про Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический». Я не была здесь почти 40 лет — и вот, посетила.

Был такой фильм с Ильинским — «Старый знакомый», продолжение «Карнавальной ночи». Там товарищ Огурцов приезжает в провинциальное местечко с чудесной природой и окультуривает его: появляются дорожки, беседки, указатели, лозунги и объявления. Всё — в целях укрепления гражданственности и повышения уровня культуры населения. Вот катаются, например, люди на карусели, а рядом проплывают графики роста производительности труда в районе.

Превращение Херсонеса в ФБГУК (федеральное бюджетное государственное учреждение культуры) произошло недавно. Теперь уже на подходе тебя встречают изречения великих о России и патриотизме. Набор великих радует: Суворов и Фазиль Искандер, Ключевский и Валентин Распутин, Деникин и Евгений Леонов, и т.п. Ну и, конечно, сами знаете кто.

Античные развалины огорожены, между ними — дощатые мостки. Всюду натыканы какие-то металлические ящики и антенны. Мальчик-охранник с обгоревшим на майском солнце личиком объяснил, что «это все для наблюдения, там ходить нельзя — всюду ток».

Я по простоте душевной всегда считала, что Херсонес — это остаток античного мира, распространявшегося когда-то на Причерноморье. Теперь это не главное. А главное то, что, возможно, именно здесь в 987 году крестился киевский князь Владимир. Поэтому — роскошный Владимирский собор, памятная беседка, колокол на ножках (для селфи), тетеньки в белых платках, соответствующие книжки и сувениры. Античный мир померк совершенно — хотя и колонны знаменитые над морем стоят (между ними, слава те, Господи, ток не пустили), и экспозиция по древней истории имеется.

Но теперь Херсонес — это такое специальное место для патриотизма. И тут нельзя купаться! В чудесном заливе с бирюзовой прозрачной водой, белыми камнями, где всю жизнь ныряли и плескались — нельзя?! ФБГУК, блин...