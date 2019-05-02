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Московский листок

Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!"

Опубликовано 02.05.2019 в разделе комментариев 1

образование дети краснодар
Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!"

Полиция Краснодарского края начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом N74 ("Звездочка") на Комсомольской, 21 в Краснодаре заставляет ребенка встать на колени и целовать землю на глазах у других воспитанников. 

"На основании размещенной в Сети информации об инциденте в одном из детских садов города Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - заявил телеканалу "Звезда" дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владислав Воронков. 

Видео, на котором заведующая Эмма Мильнер в окружении маленьких детей ставит одного из них на колени и заставляет целовать землю, появилось в социальных сетях в среду, 1 мая. На опубликованных кадрах женщина говорит 5-летнему мальчику: "На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, башку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь?". Его ставят на колени, с силой прижимают голову к земле и заставляют целовать ее: "На колени, подонок! И землю целуй, которая тебе кормит и поит!".

Заведующая объясняет, что это наказание также за то, что ребенок "не любит Россию". Обращаясь к другому мальчику, но указывая на провинившегося, она говорит: "Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит". Попавшим под горячую руку воспитателям детсада также достается: "Вы твари-педагоги, если позволяете такому быть... Где наша нравственность? Где наше нравственное воспитание, если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских и Россию".

Произошедшим сразу заинтересовались политики, призвавшие полицию разобраться. Депутат Госдумы от Краснодарского края ("Единая Россия") Светлана Бессараб обратилась в полицию и прокуратуру. "Это просто дикость и средневековье... Унижать мальчика на глазах сверстников - аморально и безнравственно. Я беру этот инцидент под личный контроль. Депутатские запросы направлены в полицию, прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае. Заведующая должна быть отстранена от работы", - заявила депутат агентству ТАСС. 

Директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов сразу пообещал уволить заведующую детсада. "Ситуация недопустима для образовательных учреждений... ЧП в отрасли образования Краснодара. Будут предприняты самые жесткие меры. В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье. Соответственно, мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы и соответствующие органы системы профилактики", - заявил Некрасов.

Отметим, что в столице нашей родины обстановочка в плане пресловутой толерантаности - не лучше. Один из кандидатов от КПРФ и в Москве добивается определённой черты оседлости для уроженцев экс-советских республик - чтобы они не имели права работать и жить в Москве. Жаль ДПНИ почила в бозе - а то ему бы стоило вообще поднять весь её кейс борьбы с нелегальной и легальной миграцией...

Так что Первомай шагает по планете - под стук полицейских дубинок и под вот такую националистическую воспитательную работу в детских садах. 

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Всего комментариев к статье: 1
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86%преступлений в РФ совершают озверевшие мигранты
специально написал 02.05.2019 13:41
либерало фашистские глобалисты,слуги пиндоССов,завозят десятки миллионов русофобных мигрантов,многие из которых прошли подготовку в ИГИЛ,теперь ждут часа "х".
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