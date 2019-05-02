Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури

В России регулярно происходят скандалы, когда детей, у которых нет с собой проездных документов или денег, высаживают из городского транспорта. Часто это происходит при экстремальных погодных условиях. Очередной случай произошел в Новосибирске 30 апреля. В тот день в городе бушевал шторм: сильный ветер срывал крыши домов, переворачивал остановки, валил деревья и дорожные знаки. Это обстоятельство не смутило кондуктора автобуса N95, высадившую 8-летнюю девочку, которая потеряла транспортную карту.

"Она шла из школы. И надо было ей проехать две остановки от "Лады" до "Автопарка". У нее всегда карточка есть. За два года она ее ни разу не потеряла. Вот именно в этот день она, видимо, гуляла рядом со школой и выронила ее. Стечение обстоятельств. И получилось так, что бывают деньги, но именно в этот день не было с собой [у дочки]. Она обнаружила, что карточки нет, когда зашла уже в автобус. А гроза, гром, бедствия эти стихийные уже начались, они были на улице. И, когда кондуктор подошла и спросила [деньги] за проезд, она засунула руку в карман и обнаружила, что нет [карты]. Ее спросили: "А где карта?". Она ответила: "Ой, я не знаю". Вот такой у ребенка сразу ответ был, растерялась. <…> И все, кондуктор тут же ей [сказала]: "Быстро вышла!", - рассказала порталу "НГС.Новости" мама школьницы Галина М.

По словам женщины, дочь сразу позвонила ей и сообщила о случившемся. До дома девочке нужно было идти около 15 минут. В это время уже бушевал сильный ветер, из-за которого плачущего ребенка даже плохо было слышно по телефону. Также Галина отметила равнодушие прохожих, которые не попытались помочь школьнице.

Директор компании-перевозчика ООО "ОСТА" Андрей Баянов рассказал порталу, что у них запрещено высаживать детей в таких ситуациях. Виновным грозит увольнение. Пока выяснить, кто допустил проступок 30 апреля, не удалось.

"НГС" напоминает, что это происшествие со школьниками стало в Новосибирске не первым в этом году. В январе из автобуса N13 в мороз высадили девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. Тогда кондуктор и водитель утверждали, что девочка вышла сама.

В начале января этого года министр транспорта России Евгений Дитрих в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина сообщил, что Минтранс обсуждает возможность введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.

По словам Дитриха, прошлогодний законопроект Минтранса о запрете перевозчикам высаживать "зайцев", если при этом может возникнуть угроза их жизни, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента РФ и недавно внесен в правительство, передавало агентство ТАСС.

В обновленном документе предлагается "запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние", уведомил Дитрих.

Доработанный законопроект Минтранс внес в правительство РФ 4 марта. Устанавливается полный запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного, не достигшего возраста шестнадцати лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа, информирует "Единая Россия".

Напомним, а в феврале в городе Магнитогорске Челябинской области кондуктор высадил из трамвая школьницу на мороз, отказавшись принять у нее надорванную купюру для оплаты проезда. После того, как история получила огласку и ей заинтересовался Следственный комитет, предприятие "Маггортранс", которое содержит трамваи в этом городе, извинилось за произошедшее и пообещало уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции, сообщает сайт 74.ru.

Об этом инциденте рассказал отец 13-летней школьницы в паблике "Черное&Белое Магнитогорск" в социальное сети "ВКонтакте". По его словам, 1 февраля дочь вошла в трамвай на остановке и передала кондуктору 50-рублевую банкноту, однако тот отказался ее взять, сказав, что такую купюру в кассе не принимают, и высадил девочку из трамвая.

От редакции: Уж какая тут международная солидарость трудящихся, когда даже достоянии нации, детей - вышвыривают как неплатёжеспособный мусор? Народ под названием "дорогие россияна" с таким отношением к детям обречён - капиталистическая шкала ценностей, пересаженная в его общественное сознание стала чем-то вроде "демократизатора", полицейской дубинки, которая в руках облечённых минимальной властью бьёт всех без разбора, особенно самых беззащитных. Тут самое время вспомнить, в какой капитализм нас звали "демократы"-либералы, и какими словами в конце 1980-х!

"Все цивилизованные страны...", - говорили они. Ну, вот теперь вы и увидели эту "цивилизацию" и "цивилизованность" - стали сами оборотнями, которых капитализм озверИл до немыслимого в СССР состояния, стали хуже плакатов, котрым вы не верили, и решили попробовать, что такое буржуазность на собственный вкус. Сибирь почему-то всё чаще проявляет именно такое отношение к детям - которых "бьют рублём" при самых неподходящих погодных условиях. Иногда это оканчивается летально - правда, тут нет никаких границ, точно так же и на Украине поступают водители... Деградация постсоветского социума происходит на всём постсоветском пространстве.

При этом чем дальше от советских стандартов человеколюбия и гуманизма отползают порознь экс-советские республики и фрагментирующийся социум их, тем громче звенят в них колокола всевозможных религий, "светлых пасх" и воспевается новобретенная духовность, но проповедующие такую победу над "безбожным совком" попы зарабатывают на своей пастве от ста тысяч в месяц (в РПЦ так, по крайней мере), проповеди прибыльны. В январе водитель высадил из автобуса студентку Ирину Дворецкую, потому что у нее не было денег на проезд, и она замерзла в лесу. Билет стоил меньше доллара. Это Перга - север Житомирской области. Трудящимся и их детям одинково тяжело в республиках, которые бессильны объединться и установить на своей территории диктатуру пролетариата.

Дмтрий Чёрный, гражданин СССР

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