Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури

Опубликовано 02.05.2019 в разделе комментариев 0

капитализм дети сибирь новосибирск автомир
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури

В России регулярно происходят скандалы, когда детей, у которых нет с собой проездных документов или денег, высаживают из городского транспорта. Часто это происходит при экстремальных погодных условиях. Очередной случай произошел в Новосибирске 30 апреля. В тот день в городе бушевал шторм: сильный ветер срывал крыши домов, переворачивал остановки, валил деревья и дорожные знаки. Это обстоятельство не смутило кондуктора автобуса N95, высадившую 8-летнюю девочку, которая потеряла транспортную карту. 

"Она шла из школы. И надо было ей проехать две остановки от "Лады" до "Автопарка". У нее всегда карточка есть. За два года она ее ни разу не потеряла. Вот именно в этот день она, видимо, гуляла рядом со школой и выронила ее. Стечение обстоятельств. И получилось так, что бывают деньги, но именно в этот день не было с собой [у дочки]. Она обнаружила, что карточки нет, когда зашла уже в автобус. А гроза, гром, бедствия эти стихийные уже начались, они были на улице. И, когда кондуктор подошла и спросила [деньги] за проезд, она засунула руку в карман и обнаружила, что нет [карты]. Ее спросили: "А где карта?". Она ответила: "Ой, я не знаю". Вот такой у ребенка сразу ответ был, растерялась. <…> И все, кондуктор тут же ей [сказала]: "Быстро вышла!", - рассказала порталу "НГС.Новости" мама школьницы Галина М. 

По словам женщины, дочь сразу позвонила ей и сообщила о случившемся. До дома девочке нужно было идти около 15 минут. В это время уже бушевал сильный ветер, из-за которого плачущего ребенка даже плохо было слышно по телефону. Также Галина отметила равнодушие прохожих, которые не попытались помочь школьнице. 

Директор компании-перевозчика ООО "ОСТА" Андрей Баянов рассказал порталу, что у них запрещено высаживать детей в таких ситуациях. Виновным грозит увольнение. Пока выяснить, кто допустил проступок 30 апреля, не удалось. 

"НГС" напоминает, что это происшествие со школьниками стало в Новосибирске не первым в этом году. В январе из автобуса N13 в мороз высадили девятиклассницу, которая забыла дома справку о том, что она учится в школе. Тогда кондуктор и водитель утверждали, что девочка вышла сама. 

В начале января этого года министр транспорта России Евгений Дитрих в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Горелкина сообщил, что Минтранс обсуждает возможность введения полного запрета на высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. 

По словам Дитриха, прошлогодний законопроект Минтранса о запрете перевозчикам высаживать "зайцев", если при этом может возникнуть угроза их жизни, был доработан после замечаний Государственно-правового управления президента РФ и недавно внесен в правительство, передавало агентство ТАСС. 

В обновленном документе предлагается "запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние", уведомил Дитрих. 

Доработанный законопроект Минтранс внес в правительство РФ 4 марта. Устанавливается полный запрет на принудительную высадку из общественного транспорта безбилетного, не достигшего возраста шестнадцати лет, что не освобождает его родителей или иных законных представителей от оплаты проезда за ребенка и административного штрафа, информирует "Единая Россия".

Напомним, а в феврале в городе Магнитогорске Челябинской области кондуктор высадил из трамвая школьницу на мороз, отказавшись принять у нее надорванную купюру для оплаты проезда. После того, как история получила огласку и ей заинтересовался Следственный комитет, предприятие "Маггортранс", которое содержит трамваи в этом городе, извинилось за произошедшее и пообещало уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции, сообщает сайт 74.ru. 

Об этом инциденте рассказал отец 13-летней школьницы в паблике "Черное&Белое Магнитогорск" в социальное сети "ВКонтакте". По его словам, 1 февраля дочь вошла в трамвай на остановке и передала кондуктору 50-рублевую банкноту, однако тот отказался ее взять, сказав, что такую купюру в кассе не принимают, и высадил девочку из трамвая. 

От редакции: Уж какая тут международная солидарость трудящихся, когда даже достоянии нации, детей - вышвыривают как неплатёжеспособный мусор? Народ под названием "дорогие россияна" с таким отношением к детям обречён - капиталистическая шкала ценностей, пересаженная в его общественное сознание стала чем-то вроде "демократизатора", полицейской дубинки, которая в руках облечённых минимальной властью бьёт всех без разбора, особенно самых беззащитных. Тут самое время вспомнить, в какой капитализм нас звали "демократы"-либералы, и какими словами в конце 1980-х! 

"Все цивилизованные страны...", - говорили они. Ну, вот теперь вы и увидели эту "цивилизацию" и "цивилизованность" - стали сами оборотнями, которых капитализм озверИл до немыслимого в СССР состояния, стали хуже плакатов, котрым вы не верили, и решили попробовать, что такое буржуазность на собственный вкус. Сибирь почему-то всё чаще проявляет именно такое отношение к детям - которых "бьют рублём" при самых неподходящих погодных условиях. Иногда это оканчивается летально - правда, тут нет никаких границ, точно так же и на Украине поступают водители... Деградация постсоветского социума происходит на всём постсоветском пространстве.

При этом чем дальше от советских стандартов человеколюбия и гуманизма отползают порознь экс-советские республики и фрагментирующийся социум их, тем громче звенят в них колокола всевозможных религий, "светлых пасх" и воспевается новобретенная духовность, но проповедующие такую победу над "безбожным совком" попы зарабатывают на своей пастве от ста тысяч в месяц (в РПЦ так, по крайней мере), проповеди прибыльны. В январе водитель высадил из автобуса студентку Ирину Дворецкую, потому что у нее не было денег на проезд, и она замерзла в лесу. Билет стоил меньше доллара. Это Перга - север Житомирской области. Трудящимся и их детям одинково тяжело в республиках, которые бессильны объединться и установить на своей территории диктатуру пролетариата.

Дмтрий Чёрный, гражданин СССР

Материалы по теме:

Диктатура пролетариата, либералы и тактические союзы

В Киеве открыли мемориальную доску идеологу ОУН Донцову

За пятьдесят рублей в Магнитогорске легко могли школьницу заморозить...

На водителя маршрутки, высадившего ребенка на морозе ребенка, завели дело

Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!" 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
За Одессу и Россию
За Одессу и Россию
01.05.2019
Доступ к суду
Доступ к суду
02.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури (0)
Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!" (24)
Херсонес - это такое специальное место для патриотизма (4)
США опять намекнули Зеленскому на ограниченный суверенитет Украины (43)
Путин уволил начальника ГИБДД Москвы (5)
На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 66 человек (12)
Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы (7)
Путин упростил получение гражданства России для украинцев, иракцев, сирийцев и афганцев (18)
Минздрав определил норму первомайского шашлыка на рыло (9)
В Судане в борьбе масс с хунтой назревает социалистическая революция (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 2
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Хладнокровные
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Пять лет
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss