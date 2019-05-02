Не менее трёх миллионов фунтов стерлингов получил лорд Баркер за "отмазывание" Русала

Член Палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил крупное вознаграждение в размере 3-4 миллионов фунтов стерлингов за снятие санкций США с компаний российского олигарха Олега Дерипаски.

Как сообщает агентство Bloomberg, Баркер, возглавляющий совет директоров связанного с Дерипаской холдинга En+, на протяжении нескольких месяцев вел переговоры в Вашингтоне, Лондоне и Москве и добился заключения соглашения между министерством финансов США и Дерипаской.

Миллионы фунтов британский лорд получил за свои усилия в осуществлении этого плана, который привел к отмене санкций в отношении компаний Дерипаски.

В Великобритании работа Грегори Баркера в российской компании находится под пристальным вниманием, и в отношении него уже проводилось расследование в Палате лордов по подозрению в нарушении кодекса членов палаты.

Как напоминает Deutsche Welle, санкции с компаний Дерипаски были сняты в начале 2019 года. 27 января министерство финансов США сняло санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Этл решение было принято после осуществления плана Баркера, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", указал тогда Минфин США. В их число входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона", подчеркнуло ведомство. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.

6 апреля 2018 года министерство финансов США ввело ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

Напомним, около полуночи 28 января текущего года по московскому времени, то есть воскресным днем по Вашингтону, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) объявила об исключении En+, "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка. Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силу: отсрочка, последний раз продленная 21 января, действовала до 28 января.

Долгожданное исключение из SDN List стоило Олегу Дерипаске акционерного и корпоративного контроля в компаниях.

Часть конгрессменов выразила недовольство намерением снять санкции с En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", о котором Минфин США объявил 19 декабря.

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