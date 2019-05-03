"Незалежность" обошлась Украине в 40 процентов населения

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский олигарх Игорь Коломойский.

"Майдан – это плохо, потому что власть Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги – минус 13 миллионов населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 миллионов", - сказал Коломойский. Он считает, что в такой ситуации виноваты Янукович, революция и Россия.

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Логика понятна - виноват кто угодно, только не я. Даже если нагадил в штаны, все равно это кто-то другой...

Человек, который был одним из спонсоров майдана говорит, что майдан, оказывается, это плохо!?

А гражданская война разве хорошо? Но что ж ты, сукин сын, спонсировал создание нацбатов из украинских фашистов?

Не дал бы денег - глядишь, и тысячи людей живы бы были до сих пор. Хотя, конечно, за право поураганить в Днепропетровской области цена небольшая.

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Но вот про 13 миллионов потерянных для Украины людей - цифра интересная. Обычно такие цифры приводят с этой стороны, а не с той. Так значит, 13 миллионов потерянных граждан для Украины - это тоже цена майдана?

Ну ладно, 2,5 миллиона - это Крым с Севастополем. В 2014-м году население Донецкой области составляло 4,3 миллиона человек, Луганской - 2 миллиона 150 тысяч. То есть все вместе 9 миллионов максимум, при том, что в составе Украины остаются ряд районов и Донецкой, и Луганской областей. То есть как минимум 4 миллиона человек Украина потеряла сама, без помощи Януковича, России и прочего. А на самом деле даже больше, поскольку, повторю, почти половина восставших областей входит в украинскую статистику, так что о 5 миллионах, которые куда-то делись, говорить можно вполне ответственно.

Ну и скажите, как можно относиться к государству, в котором за 5 лет куда-то делись 5 миллионов граждан?

А теперь давайте смотреть динамику населения Украины за более длительный период. Скажем, на момент объявления "незалежности" на Украине проживало чуть более 51 миллиона 700 тысяч населения. А в 2013-м году - 46 миллионов 370 тысяч. Еще никакого майдана, Янукович сидит крепко, а Россия еще братская. И уже потеряны куда-то 5 с лишком миллионов. И никто даже не отвечает на вопрос - куда?!

После этого острое желание Крыма и Донбасса убежать из такого государства подальше разве непонятно?

По итогам "незалежности" Украина потеряла, так выходит, не менее 18 миллионов человек. Почти 40 процентов населения. Это не геноцид?

Ах, да, виноваты Янукович, майдан и Россия... И в штаны им насрал, видимо, Путин.

Анатолий Баранов