Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Незалежность" обошлась Украине в 40 процентов населения

Опубликовано 03.05.2019 в разделе комментариев 2

украина газ геноцид
"Незалежность" обошлась Украине в 40 процентов населения

Население Украины в результате евромайдана в 2014 году уменьшилось на 13 миллионов человек, а также потеряла Крым и Донбасс, заявил в четверг украинский олигарх Игорь Коломойский.

"Майдан – это плохо, потому что власть Януковича довела до майдана. Революция — это всегда плохо. Это плохо, потому что итоги – минус 13 миллионов населения. Минус Крым, минус Донбасс и минус 13 миллионов", - сказал Коломойский. Он считает, что в такой ситуации виноваты Янукович, революция и Россия.

***

Логика понятна - виноват кто угодно, только не я. Даже если нагадил в штаны, все равно это кто-то другой...

Человек, который был одним из спонсоров майдана говорит, что майдан, оказывается, это плохо!?

А гражданская война разве хорошо? Но что ж ты, сукин сын, спонсировал создание нацбатов из украинских фашистов?

Не дал бы денег - глядишь, и тысячи людей живы бы были до сих пор. Хотя, конечно, за право поураганить в Днепропетровской области цена небольшая.

***

Но вот про 13 миллионов потерянных для Украины людей - цифра интересная. Обычно такие цифры приводят с этой стороны, а не с той. Так значит, 13 миллионов потерянных граждан для Украины - это тоже цена майдана?

Ну ладно, 2,5 миллиона - это Крым с Севастополем. В 2014-м году население Донецкой области составляло 4,3 миллиона человек, Луганской - 2 миллиона 150 тысяч. То есть все вместе 9 миллионов максимум, при том, что в составе Украины остаются ряд районов и Донецкой, и Луганской областей. То есть как минимум 4 миллиона человек Украина потеряла сама, без помощи Януковича, России и прочего. А на самом деле даже больше, поскольку, повторю, почти половина восставших областей входит в украинскую статистику, так что о 5 миллионах, которые куда-то делись, говорить можно вполне ответственно.

Ну и скажите, как можно относиться к государству, в котором за 5 лет куда-то делись 5 миллионов граждан?

А теперь давайте смотреть динамику населения Украины за более длительный период. Скажем, на момент объявления "незалежности" на Украине проживало чуть более 51 миллиона 700 тысяч населения. А в 2013-м году - 46 миллионов 370 тысяч. Еще никакого майдана, Янукович сидит крепко, а Россия еще братская. И уже потеряны куда-то 5 с лишком миллионов. И никто даже не отвечает на вопрос - куда?!

После этого острое желание Крыма и Донбасса убежать из такого государства подальше разве непонятно?

По итогам "незалежности" Украина потеряла, так выходит, не менее 18 миллионов человек. Почти 40 процентов населения. Это не геноцид?

Ах, да, виноваты Янукович, майдан и Россия... И в штаны им насрал, видимо, Путин.

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
я буду править Украиной, а Коломойский будет сидеть тише мыши
Юрий Бойко, премьер Украины от Дмитрия Медведева написал 03.05.2019 00:53
Когда бандерфашисты и украинские националисты летом этого года предоставят избирательные права всем принадлежащим у украинской нации, в том числе всем тем из них, кто проживают за пределами Украины, то осенью мой Оппозиционный блок выиграет выборы в Верховную Раду. (Не путать со вторым оппозиционным блоком раскольников - Ахметова, Добкина, Колесникова и Викуля, этих Каменева, Зиновьева, Троцкого, Бухарина и прочих Бела Кунов и Трайчо Костовых "у-у-у-у , Костов !" и Хамизулл Аминых, которых стали врагами народа, шпионами и диверсантами иностранных разведок, которым светлый правитель России заблокировал счета и запретил въезд в Россию и их предприятиям, Сталин разоблачил измену). У меня будет комфортное большинство в Верховной Раде и устойчивое правительство до следующих парламентских выборов. Главой МИД Украины будет мой друг глава украинского ВЕКа Вадим Рабинович. Вместе с тремя стариками-Юриями: вместе с Юрием Мухиным публицистом форума мск орг, который получит много гонораров и напишет много статей, вместе с московским экс мэром Юрием Лужковым, который построил много домой и зданий в Москве, вместе с последним руководителем нелегальной разведки СССР Юрием Журавлевым, патриархом Ясенева, которого нет на сайте Ясенева, мы сможем придать стабильное развитие Украине и возродить Великую Добрососедскую Украину. Нам поможет Дмитрий Медведев. И не помешает экс директор ФБР и ЦРУ США Уильям Уэбстер.
Ответить
(без названия)
ИС Ключ написал 03.05.2019 00:46
Чья бы корова мычала!россияндия держит всю информацию на серверах АНБ США ,еще и платя за это около7млн долларов в год.прикольно!так те в докладе говорят,что россиянцев около80 млн особей.включая мню!а тетку из центроЗАГСы уволили за разглашение ДСП .89645300,включая лиц с двумя ,тремя,гражданствами ,типа чайка,Абрамович,лужок,Медведев или Шойгу!косвенное доказательство,за рубежом нельзя иметь недвигу неризидентам(тоеся не купившим гражданство). Так что циферка анб более правильная.вота счичас через замену карты виза на мир мечтают вернуть под100 тыщ пенсионеров,греющиз пузо в тропиках.вернут.у украинцев через второе гражданство млн3 сдемократят!с Азии югозападной тыщ500,средней3,юговосточной10. Глядишь и снова нас100млн ,правда русских нет от слова совсем!ну этой арийской голубоглазой некрашенной блонди с розовыми губами,белой кожей и с языком ,произносящим чисто р,с,щ,ч,ш,ибо 3000 мускулов языка и гортани работают правильно!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Доступ к суду
Доступ к суду
02.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии (0)
"Незалежность" обошлась Украине в 40 процентов населения (1)
"Если машины не справляются, всегда есть динамит!" (1)
Не менее трёх миллионов фунтов стерлингов получил лорд Баркер за "отмазывание" Русала (4)
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури (2)
Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!" (29)
Херсонес - это такое специальное место для патриотизма (3)
США опять намекнули Зеленскому на ограниченный суверенитет Украины (37)
Путин уволил начальника ГИБДД Москвы (5)
На первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге задержали 66 человек (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Зеленский и Порошенко раздадут паспорта Украины в РФ. Опрос москвичей
Максим Калашников Максим Калашников: Одесса - русский город! Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: И в штаны им насрал, видимо, Путин...
Максим Калашников Максим Калашников: Путин открыл открыл очередную лазейку для арабских и среднеазиатских мигрантов
Дарья Митина Дарья Митина: Заметки на пoлях Фестиваля - 4
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss