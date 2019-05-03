Полицаи пытались в Самаре вырвать неугодный губернатору лозунг у коммунистов

Полицаи давно замечены в исполнении несвойственных им функций на демонстрациях. Они решают, какие лозунги и транспаранты уместны, а какие нет. Просто подходят и вырывают транспарант вместе с участником демонстрации, потом "пакуют" его в автозак и позже без составления протокола отпускают, чтобы не фиксировать собственного произвола и правонарушения. Точно так же пытались поступить самарские полицаи и в этот раз на первомайской демонстрации левых сил, сообщил ФОРУМу.мск активист Левого Фронта из Самары Г.Оганезов.

И не важно в данном случае, к какой партии принадлежат активисты, отстоявшие своё право шагать на первомайской демонстрации с теми транспарантами, которые считают актуальными - коммунисты действовали сплочённо, и подленький фэсб (в модной коричневой куртке и с руководящей бумажкой в руке) не смог успешно "проруководить" операцией по извлечению неугодного губернатору лозунга.

Мы знаем теперь, что и в Ленинграде полицаи бесчинствовали, волокли граждан по асфальту - за всё это они должны ответить в суде, несомненно.

Отметим, что именно сплочённость и быстрота реагирования позволили в Самаре не дать победить полицейскому беспределу. Возможно, в Ленинграде не хватило именно этого человеческого фактора, хотя техническое обеспечение митинга было, наоборот, на высоте.

Важно, что осмелевшие участники демонстрации в Самаре потом скандировали явно неприятные губернатору лозунги, проходя мимо официозной трибуны (этот эпизод будет на следующем, отдельном видео).

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