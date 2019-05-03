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Московский листок

Пятилетки на восстановление Нотр-Дама не хватит, подправил Макрона Риестер

Опубликовано 03.05.2019 в разделе комментариев 0

франция париж архитектура католичество
Пятилетки на восстановление Нотр-Дама не хватит, подправил Макрона Риестер

Срок реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от масштабного пожара в ночь на 16 апреля, может превысить пять лет, которые отвел на эти работы президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Как заявил министр культуры страны Франк Риестер в интервью газете Le Parisien, работы могут занять больше пяти лет, так как "главное, чтобы все было сделано тщательно". 

"Очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", - заявил Риестер. 

"Хорошо, что президент Франции поставил амбициозную цель - пять лет, это будет мотивировать тех, кто будет трудиться на восстановлении собора. Тем не менее совершенно очевидно, что главное здесь не быстрота работ, а их качество. Эта реставрация должна стать образцовой, учитывая, что представляет собой этот храм для христиан, для всех французов, всего человечества", - подчеркнул министр. 

Он заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут". "Я выступаю гарантом этого", - подчеркнул министр культуры. 

"Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", - сказал Риестер. 

Как пишет ТАСС, министр сообщил о начале проведения "уже в ближайшие недели" международного архитектурного конкурса по проекту восстановлению шпиля собора и высказал убежденность в том, что такой подход не противоречит нормам реставрации. "Национальное достояние - это живая среда. Когда церкви восстанавливаются после пожара, весьма часто вносятся изменения в их облик. После того, как участники конкурса представят свои проекты, мы рассмотрим вопрос о том, что лучше - восстановить шпиль в изначальном виде, либо же создать что-то новое, иное", - сказал министр культуры. 

Он не исключил, что на время восстановительных работ рядом с собором будет развернута выставка, рассказывающая туристам об истории храма, его художественных ценностях, пожаре и о методах реставрации. Возможно, что она разместится в помещениях госпиталя Отель-Дьё, находящегося рядом с собором. 

"В настоящее время укреплены и защищены от обрушения все элементы здания собора, ставшие нестабильными в результате пожара, включая и витражи. Исключение составляют только некоторые части каменного свода", - заверил министр. По его словам, из собора также вывезены почти все художественные и церковные ценности, "остались только две крупные картины и две статуи в зоне трансепта", так как они находятся с опасной части собора. 

Риестер отказался называть какую-либо причину возникновения пожара в соборе. "Никакого объяснения на данный момент нет. Считается, что огонь по неизвестной причине возник в районе шпиля. Но не установлено даже, связан ли как-то пожар с проводившимся ремонтными работами", - сказал он. 

"Если будут выявлены виновные, мы примем необходимые меры, возможно, с преследованием по суду и различными санкциями. Но также нами будут установлены и новые меры безопасности проведения ремонтных работ, так как они связаны с определенными рисками, которые возникают из-за применения оборудования и инструментов. Либо же с появлением на стройке лиц, которым там находиться не положено", - сказал Риестер. 

Он развал "лживыми" утверждения о том, что за состоянием собора следили в недостаточной мере. "Разумеется, мы сделаем все необходимые выводы из пожара. Я уже отдал распоряжение о полной проверке пожарной безопасности в 87 соборах и церквях Франции, а также наиболее важных памятников культуры и в больших музеях". - сообщил министр.

Напомним, о том, что Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявлял 17 апреля президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам. Он подчеркнул, что собор после реставрации должен стать "еще красивее, чем прежде". 

Собор строился с 12 века по четырнадцатый, и если восстанавливать полноценно, то есть используя те же самые древние технологии, то потребуются десятки лет, даже если будет и финансирование, и специалисты. 

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Макрон хочет восстановить Нотр Дам за пять лет



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