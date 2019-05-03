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Московский листок

В "сбройлеры" будут брать резервистов под страхом штрафа и тюрьмы

Опубликовано 03.05.2019 в разделе комментариев 0

украина всу призыв резервисты
В "сбройлеры" будут брать резервистов под страхом штрафа и тюрьмы

Восемь депутатов Верховной рады Украины из разных фракций в конце апреля зарегистрировали законопроект, который позволяет призвать резервистов без объявления мобилизации. Об этом пишут «Украинские новости». 

Для этого предлагается ввести понятие «особого периода» (что подразумевается под этой формулировкой — не уточняется), когда резервисты проходят службу до 6 месяцев, причем общий срок службы в такое время не может превышать 1,5 года. Впрочем, по указу президента страны резервистов могут задержать на службе еще на 6 месяцев.

Для таких лиц предполагаются льготы на отпуск, обеспечение семьи жильем и соцгарантии, а также — уголовная ответственность в случае уклонения от призыва: штраф при первом нарушении и 2-5 лет лишения свободы при повторном.

Отметим, что во время последнего, осеннего призыва более 23 тысяч человек не пришли на призывные участки в Киеве, рассказал военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин. Таким образом, явка в украинской столице составила всего 8%. 

«Мы их [призывников] разыскиваем с помощью органов Национальной полиции и уже потом доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к срочной военной службе», — рассказал военком, передают «Украинские новости». 

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