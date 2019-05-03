Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Димон Тосканский и "семья" отрицают всякое родство с Линниками

Опубликовано 03.05.2019 в разделе комментариев 1

торговля силовигархия правительство кумовство
Димон Тосканский и "семья" отрицают всякое родство с Линниками

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками. 

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили в пресс-службе правительства. 

Там подчеркнули, что "Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой". 

Публикации на этот счет основывались, в частности, на том, что девичья фамилия супруги премьера - Линник. Они начали появляться после того, как Национальная мясная ассоциация, в которую входит "Мираторг", предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

От редакции: Тяжело быть женой ставленника Путина! Ни с кем нельзя родство сохранять - ни с воровкой Васильевой, ни с мираторгашами... Впрочем, и про Васильеву наверное балаболы набубнили. Однако меняется отсутствие родства клановый, кумовской принцип функционирования правительства, давно так прочно сросшегося с бизнесом, что даже глава его, Медведев, побывал и в Газпроме и президентом, и никакой ротации тут не предвидится? Если ты "в обойме", то есть личный друг и в прошлом пиарщик (на первой избирательной кампании) Путина - уж должность-то хлебную тебе точно сыщут. Кто такие Линники на фоне Сечина, Миллера и прочей этой "питерской" кодлы, включая "конкретного" уголовника, шефствующего над "Вагнером" и монополизировавшего обеспечение питанием школ и детсадов России Путинской?

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кто же пойдет против партии "Едим Россию"?
Еще человек написал 03.05.2019 11:34
Светлана Моисеевна Линник-Медведева достойная супруга Менахема Аароновича Медведева-Менделя в нашей еврейской России. Читайте книгу личного раввина Путина и Медведева Берла Лазара из США и гражданина Израиля - "Еврейская Россия". Там в беседе Путина с Лазаром есть все про запрещенных русских, которым не положено ничего кроме 282 Ст. УК РФ.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
03.05.2019
Доступ к суду
Доступ к суду
02.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Димон Тосканский и "семья" отрицают всякое родство с Линниками (1)
В "сбройлеры" будут брать резервистов под страхом штрафа и тюрьмы (0)
Пятилетки на восстановление Нотр-Дама не хватит, подправил Макрона Риестер (0)
Полицаи пытались в Самаре вырвать неугодный губернатору лозунг у коммунистов (1)
Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии (4)
"Незалежность" обошлась Украине в 40 процентов населения (8)
"Если машины не справляются, всегда есть динамит!" (2)
Не менее трёх миллионов фунтов стерлингов получил лорд Баркер за "отмазывание" Русала (6)
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска за безденежье высадили из автобуса во время сильной бури (6)
Первомайские новости из Краснодара: "на колени подонок, целуй русскую землю!" (36)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: ...И немного ставридки
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Замечания по поводу власти
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Евреи не дураки
Максим Калашников Максим Калашников: Зеленский и Порошенко раздадут паспорта Украины в РФ. Опрос москвичей
Максим Калашников Максим Калашников: Одесса - русский город! Репортаж с митинга памяти жертв одесской трагедии
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss