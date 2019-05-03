Димон Тосканский и "семья" отрицают всякое родство с Линниками

В пресс-службе правительства РФ опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками.

"В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили в пресс-службе правительства.

Там подчеркнули, что "Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой".

Публикации на этот счет основывались, в частности, на том, что девичья фамилия супруги премьера - Линник. Они начали появляться после того, как Национальная мясная ассоциация, в которую входит "Мираторг", предложила запретить частным лицам ввозить в Россию из-за рубежа мясные и молочные продукты для личного пользования. В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

От редакции: Тяжело быть женой ставленника Путина! Ни с кем нельзя родство сохранять - ни с воровкой Васильевой, ни с мираторгашами... Впрочем, и про Васильеву наверное балаболы набубнили. Однако меняется отсутствие родства клановый, кумовской принцип функционирования правительства, давно так прочно сросшегося с бизнесом, что даже глава его, Медведев, побывал и в Газпроме и президентом, и никакой ротации тут не предвидится? Если ты "в обойме", то есть личный друг и в прошлом пиарщик (на первой избирательной кампании) Путина - уж должность-то хлебную тебе точно сыщут. Кто такие Линники на фоне Сечина, Миллера и прочей этой "питерской" кодлы, включая "конкретного" уголовника, шефствующего над "Вагнером" и монополизировавшего обеспечение питанием школ и детсадов России Путинской?

Д.Ч.