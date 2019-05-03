Силовигархия продолжит "газовые войны" с Украиной и при Зеленском

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев считает, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной. Об этом он заявил в интервью киевскому бюро «Голоса Америки». По словам Коболева, цель российской стороны — создать искусственный кризис, передает «Газета.Ру».

«Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020-го года, можно назвать газовой войной»,— заявил глава «Нафтогаза». Он подчеркнул, что вероятность такого развития событий высока и Украине надо к нему готовиться.

2 мая Коболев заявил, что переговоры с «Газпромом» о продлении соглашения по транзиту газа неизбежны. По его словам, у сторон в этом вопросе нет других вариантов. Он полагает, что «Газпром» не может перекрыть Украине газ, поскольку российская компания «должна деньги «Нафтогазу».

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.

Напомним, Владимир Путин заявил 27 апреля, что одним из главных вопросов, которые стоят на повестке дня России и Украины, считает транзитный договор между «Газпромом» и «Нафтогазом». Действующее соглашение истекает 31 декабря 2019 года, а все попытки сторон договориться о параметрах нового пока не приводят к конкретным результатам.

«А если транзита не будет? Вы понимаете, что тогда не будет реверса. Ведь реверс, он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, — газовая труба с советских времен, как устроена? От транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известные для профессионалов вещи, публика только может это не понимает»,— уточнил Путин на пресс-конференции в Пекине.

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