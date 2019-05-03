Нефтерубль всё падает и падает перед долларом

Утром 3 мая рубль в очередной раз подешевел. Теперь доллар стоит 65,53 рубля, что на 9 копеек больше, чем накануне. Евро подорожал на 12 копеек – до 73,24 рубля. Поводом для падения стоимости рубля стало удешевление нефти.

Видимо, не доверяя собственной же валюте, Центробанк так старательно и переводит "чёрное золото" в золото обыкновенное последнюю пятилетку.

Золотые запасы РФ растут рекордными темпами. Об этом говорится в докладе World Gold Council (WGC, Всемирного совета по золоту). В I квартале 2019 года Банк России закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонн. В организации отметили, что подобная тенденция связана со стремлением России снизить зависимость от доллара США на случай введения новых санкций, передает ТАСС.

В 2018 году Банк России также закупил рекордный объем драгоценного металла. Согласно сообщению регулятора, в прошлом году ЦБ РФ увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций (273,7 т), до 67,9 млн унций (2,1 тыс. т).

Центробанк РФ активно закупает золото с 2014 года, когда после присоединения Крыма в отношении России международное сообщество стало вводить санкции и перед Москвой замаячила перспектива международной изоляции.

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