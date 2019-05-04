Романтики грезят о независимости, прагматики уезжают в Данию...

Единство и борьба человека и природы, поведение человека, вписанного в природный ландшафт и его меняющего, стали в этом году сквозными темами документальных программ ММКФ. Норвежские документалисты Стурла Пильског и Сидсе Торстхольм Ларсен в своем киноочерке «Зимние терзания»показывают, как в этот диалог человека с природой вмешиваются капиталистические отношения, как они ставят людей в зависимость от политики крупных компаний и насколько противоречивое влияние оказывают на антропогенный ландшафт и на социальную среду. Ларсен, профессионально изучавшая инуитов (эскимосов) в Гренландии, вместе со своим коллегой рассказывает о гренландском размеренном житье-бытье, периодически взрываемом очередными слухами о грядущем «гренландском экономическом чуде». Авторы настолько увлечены своими героями и их ожиданиями, что времени на поэтизацию природы практически совсем не остаётся - фильм ни разу не этнографически-видовой, а именно остросоциальный, поскольку вся жизнь гренландцев завязана на взаимоотношения с бывшей метрополией - Данией и империалистическими гигантами, обещающими вкладываться в развитие острова, но не идущими дальше обещаний.



Мы привыкли к документалистике, обличающей разрушительное воздействие акул капитализма на девственную природу и бытие аборигенов, а здесь наоборот - томящиеся от безработицы и стагнации аборигены призывают инвесторов к освоению Гренландии, к созданию рабочих мест и перспективным проектам, однако чуда не наступает: в 2006 г. компания ALCOA широко анонсировала строительство алюминиевого завода в Гренландии (нехитрая гренландская экономика по сей день складывается из экспорта рыбы и датских дотаций, причем ещё непонятно, что нужно ставить на первое место), а воз и ныне там.

Свою версию событий рассказывают разные персонажи, от экс-премьер-министра Гренландии Куупика Клейста (выступавшего, кстати, за полную независимость острова от Дании), до деревенских алкашей из посёлка Маниитсок, посещающих занятия клуба анонимных алкоголиков (слово «анонимный» уже само по себе воспринимается юмористически в посёлке из 3 тысяч человек, где друг друга знает каждая собака). Если для бывшего премьер-министра американский алюминиевый завод - шаг к независимости (а на самом деле, конечно, переход из одной зависимости в другую), то для простых гренландцев это прежде всего перспектива получения работы, смысла жизни, возможность приостановить бегство островитян на материк - как образно выражается закадровый рассказчик, «романтики грезят о независимости, прагматики уезжают в Данию».



Пильскогу и Ларсен устами и глазами своих героев удается показать противоречивый характер несамостоятельной, фактически полуколониальной экономики, когда почти всё, от школы и дороги до завода и клуба, построено на датские деньги, и при этом перспектива сменить зависимость от Дании на зависимость от США воспринимается чуть ли не как «финальная битва с датчанами». Агрессивно-воинственная риторика потерянных, невостребованных, а зачастую и опустившихся, не выдержавших скудных монотонных будней людей, выглядит и комически, и трагически одновременно.



Все три главных рассказчика в свое время восприняли новость о строительстве завода с воодушевлением, в кадре они появляются попеременно, говорят на разных диалектах. Местный нарколог, ведущий занятия с нарко- и алкозависимыми соотечественниками, сетует на то, что к двум главным болезням в последнее время добавилась ещё и повальная игромания. Молодая работница рыбозавода Кирстен - сама начинающий алкоголик, встающий на путь исправления. Металлург Петер Ольсен - первый в Гренландии, получивший магистерскую степень, и именно поэтому избранный координатором по металлургии в проекте ALCOA, однако дальше печатания визиток дело не пошло - за пять лет представители компании приезжали на остров всего дважды, а потом и вовсе утратили интерес. Теперь гренландцы молятся на другую компанию - норвежскую «Норск гидро», одновременно лелея надежду превратить Маниитсок в город китов и экологической столицей острова. Как совместить эти два взаимоисключающих вектора, отчаявшиеся люди не знают, но крах надежд и отсутствие перспектив заставляют поверить любому, кто предложит хоть что-нибудь красиво звучащее. Металлург Петер Ольсен теперь переквалифицировался в специалиста по малому полосатику и эколога (другими словами, перебил табличку над дверью офиса), а жизнь затерянного во льдах посёлка продолжается, слухами земля полнится. За внешней экзотичностью ландшафта и суровыми условиями выживания скрываются совершенно общечеловеческие, универсальные проблемы и социальные болячки - наблюдая за откровениями на психологических тренингах женщин, страдающих от созависимости, у каждой из которых всегда собрана «тревожная сумка», понимаешь это особенно отчётливо.