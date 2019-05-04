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Московский листок

Эксперты правительства измерили удовлетворение и остались не вполне удовлетворены

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 1

россия опрос счастье
Эксперты правительства измерили удовлетворение и остались не вполне удовлетворены

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ обнародовали результаты масштабного исследования удовлетворенности российских граждан своей жизнью. Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. 

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73 процентов. К началу 2019 года она превышала 80 процентов. 

Подсчитано, что наибольшее количество удовлетворенных жизнью граждан проживает во Владивостоке (87 процентов населения), Томске (86), Липецке и Оренбурге (по 85). По 84 процента довольных граждан аналитики насчитали в Череповце, Грозном и Чите.

Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63 процента), Хабаровск (69), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70 процентов).

***

Вообще странный показатель, поскольку полностью удовлетворенным жизнью может быть либо очень успешный и счастливый человек, каковых по определению единицы, либо полный идиот, которому мало что надо, и который просто не понимает, в чем он обделен.

Что, у нас 70 процентов граждан - идиоты? Ну есть, конечно, известный процент, но не столько же...

Хотя голосует же кто-то за "Единую Россию", за Путина и так далее. Наверно, счастливые люди...

И еще очень интересное наблюдение: наиболее счастливыми оказались города, куда меня даже калачом не заманишь. А вот прекрасные Воронеж, Петрозаводск и Ярославль показали наименьшие уровни удовлетворения.

Может у нас слово "счастье" изменило свое значение до неузнаваемости?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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чем больше, пардон, жопа в конкретной провинции-тем легче подделать результат
алекссс настоящийсс написал 04.05.2019 00:10
Вообще странно верить нынче опросам.Я сколь на свете живу-ни разу меня ни о чем не спрашивали.И всех кого я знаю тоже.Даже не слышал про такие случае.А народу то я знаю много.Хотя откуда все эти "исследователи" результаты берут думаю всем понятно.
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