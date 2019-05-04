Капитализм дал темы для разговоров

Настал день первого мая - солидарности трудящихся всего мира. В России праздничного настроения народа не наблюдалось. Практически демонстрации и митинги уже прошли. Время московское 2 часа дня. На Камчатке полиция выдёргивала людей одетых в жёлтые жилеты и отбирала их, увозила в отделение и отпускала, когда проходила колонна.

В Хабаровске коммунисты провели митинг против реформ. Собралось около 100 человек, которые скандировали - "Долой власть жуликов и воров". В митинге принял участие журналист и депутат Владимирского областного заксобрания М. Шевченко. Далеко занесло журналиста и депутата. Естественно он выступил перед собравшихся с небольшой речью. Основная тема разговора - это смена власти. "Нужно действовать законным путём. Идти на выборы и звать всех". Так мне хотелось бы ему задать вопрос, а каким путём развалили Союз? И почему Горбачёва до сих пор не призвали к ответственности? Вот если бы по нему началось следствие, то активность народа возросла бы в несколько раз и не надо было бы агитировать. Ельцин расстрелял советскую власть, есть погибшие и тоже ни одного уголовного дела. И сам практически при содействии преступников захватил власть которую передал Путину. Народ - то не выбирает президентов и депутатов, народ только голосует. Действующий президент, как и два предыдущих нарушили главный закон страны - Конституцию. Перечислять статьи не надо, иначе получится детектив. Это по закону? Почему власть на каждом шагу нарушает закон, а народ должен соблюдать. Что за бред? Шевченко образованный журналист, но простой истины не хотит понимать. В данном случае он выступил перед народом как проповедник от церкви. И надо было лететь девять часов чтобы сказать такую чушь. По его мнению на следующих выборах коммунисты решили забрать власть везде где будут проходить выборы. Думаю, что на следующих выборах коммунисты потеряют последние мандаты в Госдуме при такой агитации на счёт соблюдения законов.

Повысили пенсионный возраст - это законно? Надо было провести референдум. А они вообще запрещены, а Конституцией разрешены.

В Барнауле прошёл митинг и демонстрация, как пишут организованная КПРФ, в честь солидарности трудящихся. Собралось около 200 человек. Они держали два плаката на которых было -"Нет распродажи России", "Не тронь Зюганова". Он что рабочий? Какое отношение имеет к празднованию трудящихся. Собрать народ, объяснить положение, которое сложилось при бандитски - воровском капитализме с организацией рабочего процесса, заработной платы. Вот задача лидера КПРФ. А то не тронь Зюганова. А кто его трогает? Дерипаска, так любой гражданин может подать в суд на любого другого если есть причина. Суд должен разобраться. А то что судебная система не работает или работает по телефону виноваты мы сами, в том числе Зюганов, Шевченко и нищий народ. Мы ведь ничего не имеем против власти. Ругаемся на кухне, а если на улице то про себя, чтобы сосед не услышал.

Где коммунисты и сам их предводитель? Пролистал в интернете публикации о демонстрациях в Москве и нигде не увидел Г.Зюганова. Может он и прав, что не появился на демонстрациях. Он никакого отношения не имеет к трудящимся. Главную колонну возглавлял Собянин. И только на следующий день мне удалось найти демонстрацию с участием лидера КПРФ.

Один товарищ охарактеризовал Первомай в столице примерно так: "Первомайская демонстрация в России - это постыдное зрелище. Это парад приспособленцев, лицемерных мудаков, которые пытаются заработать себе политические очки и выслужиться перед начальством. Это парад подневольных несчастных людей. Это парад серой массы, которой плевать на будущее страны, с молчаливого согласия которой принимаются репрессивные законы, вводится цензура, а люди, которые говорят о проблемах подвергаются преследованию. Первое мая в России - это праздник преклонения перед начальством, надзирателем, хозяином. Поблагодарили, поклонились и можно на шашлыки выпить и забыться".

В России при бандитски - воровском капитализме этот день утратил своего исторического значения. Небольшая часть бездельников и в основном молодёжи вышла потусоваться. Были и пожилые люди, которые ещё живут памятью Советского Союза , но их было единицы. И так по всей стране. Лозунгов и требований почти никто не выдвигал и тем более не требовал. В стране нет организатора, а фактически лидера от народа. Нынешняя власть переломила сознание людей, которые надеялись, что вот - вот появится истинный лидер от народа воскресит пролетариат, объединит обездоленных граждан страны на борьбу за отставку правительства с президентом. За выборы от народа, а не только голосование. За восстановление социализма пусть даже в искажённом виде, но с плановой экономикой. За то, что нам теперь надо учиться у китайцев.

Коммунисты решили не мешаться с толпой Собянина. Устроили отдельное шествие на котором не более 3,5 тысяч человек. В Москве пришло на митинг коммунистов 3,5 тысячи человек. Перевелись коммунисты. Их нет и за пределами столицы. А почему? Потому что доллар в стране играет главную роль и этому не брезгует фракция КПРФ в думе. Кругом воровство, а что коммунисты рыжие? Или они будут жить два века. Коммунисты могли в начале девяностых не допустить свержения действующей власти, но их лидер повёл именно такую политику. И пока в мозгах народа и военных созревало предательство Генерального секретаря Ельцин захватил власть. Горбачёв исчез с политического поля, а Геннадий Андреевич, создав коммунистическую партию России, оказался слаб как политик и уж тем более как борец. Он говорит хорошо и даже пишет, но на большее не способен. Однако живёт, ничем не отличается от членов партии власти. Народ наблюдая за действиями партийцев стал просто ненавидеть зюгановских коммунистов вместе с лидером.

Естественно на тусовке Геннадий Андреевич произнёс речь перед 3,5 тысячами граждан большинство из которых не коммунисты. "Труд это высшая ценность на земле. Мы- партия труда, партия трудового народа. Партия, которая доказала и показала, что солидарный труд рабочих и крестьян, учёных и учителей, инженеров и военных в состоянии поднять страну к высотам великой Победы, великого космоса и великого стратегического паритета. Мы заявили в Госдуме, что нужен новый курс, новая политика, правительство национальных интересов, в центре которого будет стоять трудовой человек, своим умом и талантом создающий главные ценности на земле". Ложь как и коррупция стала политикой не только правящей партии, но и в данном случае коммунистов. Первое о чём заявил Г.Зюганов "мы - партия труда". И где же вы трудитесь? Во фракции нет ни одного рабочего, как нет их и в регионах. Там остались одни секретари. Именно учёные, инженеры... военные опустили страну в рабство народа. Сами - то вы не бедствуете. И не принимаете ни каких мер, чтобы вернуть страну к высотам, о которых упоминаете. От вашего заявления в думе мурашки побежали по коже у депутатов партии власти. Над вами уже за кулисами просто смеются. Потому что ваш разговор не имеет никакого отношения к реальности. Вы чем - то схожи с президентом. Он ведь тоже много говорит и предлагает через указы улучшения жизни народа и поднятия экономики. В реальности ничего не делается.

Передомной газета "Правда" № 42 за 2019 год. На первой странице "Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Дню международной солидарности трудящихся". Их 29 штук. Кто ни будь по всей стране слышал хотя бы один лозунг 1 - го мая? Зюганов разве не знал, что это мартышкин труд. Некому устраивать кричалки ваших лозунгов. Вы ведь тоже не организовали скандирование. Зачем предлагали и для кого? Проблема - то у народа совершенно другая. Теперь Геннадий Андреевич должен напечатать лозунги к празднику 9 - го мая. Живёт лидер КПРФ в виртуальном мире и никто не потребует опуститься на грешную землю России, заняв нишу настоящих коммунистов.

Чтобы не отстать от жизни просматриваю некоторые газеты. В одной М.Евстигнеев пишет, что многие не могут покупать фрукты. Понятно, что из - за нищеты. Но ведь в зимний период в нынешней России нет фруктов съедобных. Я ем осенью яблоки, сливы, груши с огорода. Хватает до нового года. Дальше они портятся. Пробовали с женой купить на рынке. Выглядят как новые, а есть невозможно. Лежат в таком виде до нового урожая. Наверное такова политика нашего государства - уменьшить количество едоков особенно старшего поколения.

День солидарности трудящихся прошёл сыро, буднично без происшествий, хотя были и задержания, например, в Петербурге. Причин к задержанию не было, просто Росгвардия тренировала сотрудников. Никто ничего не требовал, да и как можно требовать если некому? Власть может обратить внимание только тогда когда на улицы выйдут, особенно в столице, миллионы. Народ без лидера боится Путинских Золотовых. СИЗО, штрафы, запрет на митинги а может и тюрьма не дают возможность народу пересилить свою слабость. Нужен народный лидер, который бы собрал народ и защитил его.

Люди добрые, смотрите до чего дошла власть. Через несколько месяцев будет принят закон по которому будут штрафовать водителей, которые не успели освободить перекрёсток из за пробок при сплошном потоке. И кто же этот умный - дурак придумал таким способом изымать деньги. Неужели и на этот закон мы не отреагируем? При этом смотрите что написал Зюганов в "Правде" № 45. Статья "Руки прочь от Красного Знамени и полководцев Победы". Кому это он так намерился грозить? Бумага всё стерпит. Оказывается организаторам "Бессмертного полка". А какое значение в жизни страны и народа имеет эта бессмысленная толпа? Зюганов много говорил и писал после прошлогодней толпы. Что ни будь изменилось? Власть вместе с вами сознательно отвлекает народ от настоящих проблем. Ну пройдут с Красными знамёнами или Власовскими, некоторые даже попытаются замаскировать свастику и что? Эта толпа никогда ничего не требует ни от власти, ни от оппозиции, хотя она просто исчезла, сегодня её нет. Великую страну превратили в сброд шизофреников, которые рулят страной, создав партию власти. Другие партии не навязчиво помогают дурить народ. Видите сколько бестолковой говорильни при бандитски - воровском капитализме, а толку - то нет, народ нищает его превратили в рабов. Какой идиот сознательно остановится на перекрёстке? Такие случаи были и наверное будут, когда останавливался очень большой чиновник, ему якобы кто - то помешал. Мы сами позволили правительству и президенту издеваться над людьми.