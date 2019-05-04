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Московский листок

Независимость Эстонии в объеме примерно 12 миллионов евро

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 0

эстония банк
Независимость Эстонии в объеме примерно 12 миллионов евро

Глава отдела финансовых рынков эстонского Центробанка Фабио Филипоцци сообщил, что золотой запас Эстонии составляет 256 кг, почти весь он хранится в Нью-Йорке. Большую часть золота решили держать в иностранных банках ещё во времена Первой Эстонской Республики. 

В Центробанке Эстонии остался на хранении всего один слиток золота. Он весит 11 кг и стоит около полумиллиона евро. Возраст слитка около ста лет, он в большей степени музейный экспонат, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках.

***

С эстонским золотом забавно, и не более того. Хотя общий золотой запас примерно в 12 миллионов евро - это не повод смеяться даже в Эстонии.

Я больше о независимости Эстонской республики.

Золотой запас в Нью-Йорке, чиновник национального банка носит очень "эстонское" имя Фабио Филипоцци, и раньше работал в инвестиционном отделе Swedbank. В свободной Эстонии не нашлось специалиста возглавить отдел финансовых рынков Центробанка.

Да и президентов "независимой" Эстонии верстают больше из иностранцев, хотя последняя президент - эстонка по рождению, но тоже работала руководителем проекта в отделе банковских инвестиций Hansapank Markets, будучи магистром биологии по образованию.

В феврале 2002 года назначена руководителем отдела управленческого учёта электростанции «Иру». В сентябре 2002 года назначена директором этой электростанции. Тоже далековато и от биологии, и от банковских инвестиций.

С мая 2004 года по сентябрь 2016 года работала представителем Эстонии в Европейской счётной палате, где, надо понимать, прошла главную стажировку перед занятием высшей должности в стране.

И чем это принципиально отличается от времен СССР?

Правда, в союзе ЭССР была витриной "европейского" развития всей страны, а в Европе Эстония - дальние задворки с вымирающим населением...

Население Эстонии по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 323 820 человек. В 1990-м году там проживало 1 570 599 человек.

А.Б.



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