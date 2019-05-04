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Московский листок

Суды взыскали с россиян 130 млрд рублей за оплату ЖКУ

Опубликовано 04.05.2019 в разделе комментариев 0

Суды взыскали с россиян 130 млрд рублей за оплату ЖКУ

Иски об оплате жилья и ЖКУ стали самыми массовыми в 2018 году в российских судах. Впервые за несколько лет они опередили иски по взысканию долгов по займам и кредитам.

Из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в минувшем году, почти 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ. Пять лет назад таких исков было 2,14 миллиона, десять лет назад — 1,47 миллиона.

Из 6,6 млн рассмотренных исков суды удовлетворили 99%. Сумма взыскания по решениям судов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) возросла до 134,5 млрд рублей. За 10 лет (с 2008 года) этот показатель вырос в пять раз.

Если число исков по ЖКУ выросло за 10 лет вчетверо, то число обращений в суд по взысканию кредитов и займов с граждан - почти в 10 раз. В 2008 году их было 647 тыс., а в 2018 году - уже 5,68 млн. Если в 2008 году суды удовлетворили иски по кредитам и займам на 106 млрд рублей, то в 2018 году - на 852 млрд рублей. При этом самих исков в прошлом году было подано на 1,26 трлн рублей.

 



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